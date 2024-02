FOTO Jezivom slikom i porukom Biden opet šokira, upleo i Taylor Swift: "Baš kao što smo zacrtali"

Američki predsjednik Joe Biden objavio je meme Dark Brandon, inače njegov internetski alter-ego, povodom Super Bowla. Objava je u nekoliko sati prikazana više od 60 milijuna puta.

Biden s laserskim crvenim očima zlobno se smije i poručuje: Baš kao što smo i zacrtali.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE