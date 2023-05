Meteorit je pogodio kuću u New Jerseyu. Obitelj je šokirana činjenicom da je probio krov i završio u spavaćoj sobi.

Obitelj iz New Jerseya navodi kako su u šoku nakon što im je meteorit probio krov. Christine Lloyd kaže da je meteorit završio na katu obiteljske kuće njezina oca u naselju Hopewell Township.

Meteorit je probio krov, prošao kroz tavan i završio na podu, navodi. No, tu nije bio kraj njegovoj putanji, dodaje, jer se odbio i udario ponovno u strop pa završio na drugom mjestu na podu.

Komad koji je "putovao" njihovom obiteljskom kućom je veličine 10 puta 15 centimetara. Da je komad stigao iz visina, potvrdili su i na Školi znanosti na Sveučilištu u News Jerseyu.

"Uzbuđeni smo što možemo potvrditi da je objekt pravi meteorit od hondrita", rekao je voditelj odjela za fiziku Nate Magee.

