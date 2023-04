Videosnimka misterioznog bljeska neba iznad Kijeva obišla je svijet. Još uvijek nema jedinstvenog odgovora na pitanje - što se dogodilo na nebu iznad ukrajinskog glavnog grada u srijedu navečer? Pojavu je objasnio hrvatski astronom.

Tajanstveni bljesak iznad Kijeva potaknuo je brojna nagađanja o njegovu podrijetlu, a stigla je i službena izjava iz Ukrajine. Naime, na snimci se čini da zapaljeni objekt pada na tlo.

U priopćenju objavljenom u četvrtak, ukrajinska svemirska agencija navodi da se događaj još uvijek analizira, ali da je "vjerojatno povezan s ulaskom kozmičkog tijela u guste slojeve atmosfere", piše Sky News.

Astronom Ante Radonić na N1 je objasnio o čemu je riječ i kakve posljedice može imati.

"To je jedna dosta obična stvar. Naime, meteorit je uletio u atmosferu i to je pojava koja spada u meteore. To je malo veće tijelo koje jače bljesne i ponekad se čuje zvuk. To je tijelo promjera od oko možda pola metra, malo tijelo za koje sam uvjeren da je došlo iz svemira", rekao je Radonić.

"Obično takvo tijelo u jednom trenutku jače bljesne i raspadne se u manje komade i onda je teško naći te komadiće, ali to je uobičajeno", dodao je. Za sada nema više detalja o bljesku čije su snimke obišle svijet.

"Vidjelo se iz Zagreba kad je letjelo jedno tijelo, to je bilo krajem veljače, malo prije onog potresa u Zagrebu. Ja sam čuo taj zvuk i pronađeni su komadići u Sloveniji. To se u Zagrebu dobro čulo i vidjelo i postoje snimke toga. Takve stvari se događaju, evo, i kod nas se dogodilo", podsjetio je Radonić.

