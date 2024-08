Bez dopuštenja treniraju umjetnu inteligenciju na podacima i sadržaju građana Balkana

Od kraja lipnja sav sadržaj na području Zapadnog Balkana koji se dijeli na društvenim mrežama u vlasništvu kompanije Meta postaje materijal i za treniranje umjetne inteligenciju.

Milijuni korisnika na ovom području nisu obavješteni o ovoj promjeni politike privatnosti koja je državljanima Europske unije stigla u obliku upozorenja.

Kako piše Radio Slobodna Europa, Meta je bila obavezna isto upozorenje poslati i korisnicima u Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu zbog sličnih zakonskih rješenja.

Pročitajte i ovo Stanje u prometu Gužve na cestama: Prometna nesreća, kolone i vrućina zovu na dodatan oprez

Kao jedno od razloga zašto nisu poslali upozorenje, Meta navodi činjenicu da nisu imenovani predstavnici u zemljama Zapadnog Balkana s kojim bi institucije surađivale.

Osim sadržaja, Meta od svojih korisnika prikuplja i sadržaj koji im može reći na kakav sadržaj reagiraju, kada najčešće koriste društvene mreže, ali i koja je učestalost interakcija na pojedinim društvenim mrežama.

"Ako pogledamo Metu, ono što je u ovom slučaju posebno je da imaju pristup platformama, kao što su WhatsApp, Instagram i Facebook, koje imaju gotovo milijardu korisnika i profila na kojima se nalaze osjetljive informacije", rekao je odvjetnik Felix Mikolasch u razgovoru s RSE.

Pročitajte i ovo Povijesni trenutak u Bangladešu Premijerka dala ostavku i pobjegla iz zemlje: Prosvjednici upali u palaču i opljačkali je

Miokolasch je inače odvjetnik organizacije Non Of Your Business koja je bila jedna od aktivnijih u podnošenju tužbi i dopisa kako bi se ideje Mete zaustavile na razini EU.

Dodaje da Meta koristi specifične informacije prilikom razvoja AI modela koje ostale kompanije ne koriste zbog čega je ovaj slučaj još problematičniji.

Pročitajte i ovo Rizik Njemački mediji upozoravaju: "Pripazite ako idete na jednu od najpopularnijih hrvatskih plaža!"