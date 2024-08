Premijerka dala ostavku i pobjegla iz zemlje: Prosvjednici upali u palaču i opljačkali je

Nakon nekoliko tjedana dugih nezapamćenih prosvjeda i ogromnog broja ljudi koji je u ponedjeljak izašao na ulice glavnoga grada Bangladeša tražeći ostavku premijerke Sheikh Hasine, to se napokon i dogodilo.

Sheikh Hasina Foto: Afp

Nakon 15 godina na vlasti, premijerka Hasina je podnijela ostavku i napustila Bangladeš i svoju palaču u glavnom gradu Dhaki kako bi se sklonila na "sigurnije mjesto", otkrio je izvor blizak političarki za novinsku agenciju AFP. Glavni grad Bangladeša napustila je u helikopteru zajedno sa svojom sestrom. Hasina je pobjegla u grad Agartala u Indiji, javlja BBC.

Salute to the brave Students of Bangladesh. They've ended the 15 years long dictatorial rule of Hasina Wajid. The Indian Proxy is no longer in Dhaka!!!

