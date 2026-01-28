Obavijesti Foto Video Pretražite
jamstvo za zemlju

Merz je ovom izjavom razočarao Ukrajinu i Zelenskog: "To nije moguće"

28. siječnja 2026.
Volodimir Zelenski i Friedrich Merz
Volodimir Zelenski i Friedrich Merz Foto: Afp
Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da pristupanje Ukrajine Europskoj uniji u skoroj budućnosti nije realno, odbacivši mogućnost ulaska već 2027. godine. Izjava dolazi u trenutku kada Kijev intenzivira diplomatske napore za ubrzani pristup Uniji, ističući članstvo kao ključno sigurnosno i političko jamstvo za Ukrajinu i širu europsku stabilnost.
Merz rekao da članstvo Ukrajine u EU-u u skoroj budućnosti nije moguće
jamstvo za zemlju
Merz je ovom izjavom razočarao Ukrajinu i Zelenskog: "To nije moguće"
