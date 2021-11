Papa Franjo imenovao je Alda Cavallija novim vizitatorom s posebnom ulogom za Međugorje. Vijest je to koja je u Međugorju dočekana s oduševljenjem.

Ovo malo hercegovačko mjesto zbog pandemije puno trpi, a hodočasnika je znatno manje nego prije. Reporter Mario Jurič razgovarao je s fra Marinkom Šakotom, međugorskim župnikom o vijesti koju su s oduševljenjem dočekali brojni vjernici.

Slanjem novog apostolskog vizitatora papa i Vatikan pokazuju važnost Međugorja.

"Ne znamo točno, ali nadamo se da će to biti uskoro. Nadamo se da će to biti prije Božića", rekao je fra Šakota o dolasku izaslanika Cavallija.

Ostavština mons. Henryka Hosera je velika, rekao je. "Nadbiskup Cavalli nastavit će njegovo djelo, nazočnost Svetog Oca u Međugorju, preko njega - Svete Stolice."

On je, također, htio i izvoditi građevinske radove. "Postoji potreba za hodočasnike da se naprave objekti kao što je kapelica klanjanja, prostori za svete mise na stranim jezicima...", nabrojao je fra Šakota. Sve je to već pripremljeno te je potrebno samo realizirati i nadaju se da će Cavalli to realizirati.

Kada se može očekivati priznanje Međugorja? To je pitanje koje se vječno postavlja. "Međugorje je na neki način priznato. Papa Franjo je odobrio hodočašća, službeno se mogu organizirati. To je najvažnije od svega. Vatikan prati događanja u Međugorju, što se tiče ukazanja i svega. Dakle, to se prati. Možemo reći da je Međugorje ono što je bitno priznato - to je pastoral", objasnio je.

Najveće kritike dolaze zbog komercijalizacije vjere. Mons. Hoser govorio je da u Međugorju treba još hotela. "To je normalna stvar. Da postoji hotel, pansion, restorani. Da ljudi imaju gdje spavati, jesti... Ali u Međugorju je nešto drugo bitno, a to je duhovnost", zaključio je.

Čeka se konačan stav Vatikana

Kišni dan u Međugorju vjernike nije pokolebao u dolasku na misu. A u ovo hercegovačko mjesto uskoro stiže i novi Papin izaslanik - Aldo Cavalli, inače apostolski nuncij u Nizozemskoj.

"Mi smo svi radosni zbog toga i lijepo je da papa Franjo misli ovdje na nas u Međugorju i to je poruka za sve nas da malo više dođu u Međugorje i da se posvete Bogu", rekao je Željko Dodig iz Međugorja.

Ovaj potez Svete stolice znači da i dalje želi pratiti pastoralnu situaciju u Međugorju, poručuje za Dnevnik Nove TV mostarsko-duvanjski biskup.

"Monsinjor Cavalli će svakako dobiti određena izvješća prije nego dođe tako da će on sam odrediti uz pomoć državnoga tajništva Svete stolice koji će biti prioriteti u njegovom djelovanju", objasnio je mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski.

Ovo hodočasničko mjesto čeka i konačan stav Vatikana. A vrijeme pandemije spriječilo je dolazak uobičajenog broja hodočasnika. Ipak, ima ih. Otprilike tek desetak posto hotela u Međugorju trenutačno radi.

"Godine 2020. godinu uopće skoro da nismo radili, u 2021. dio sezone se nešto radilo daleko od normalnog. Procjena je da je nekih 30 posto od normalnog", naveo je Zoran Jerković, vlasnik hotela.

A uz pandemiju, Međugorje ima novi stari problem - legalizacija objekata.

Preminuo monsinjor Henryk Hoser, vizitator za Međugorje

Prije 40 godina vijest iz malog hercegovačkog mjesta zaintrigirala je svijet: I danas tamo dolaze iz Italije, Španjolske, SAD-a...

"Procjena je 180 do 200 objekata u Međugorju su sa privremenim rješenjima. Očekujem da će se u 2022. riješiti više od pola. Ključ problema je što ti objekti nisu legalizirani. Svih 30 godina su se radili objekti bez nekog pravila na vlastitoj zemlji. Danas plaćamo danak tom javašluku, nadamo se da će se naći rješenje", izjavio je Davor Ljubić, iz Udruge turizma i hotelijerstva u Međugorju.

A 2019. godine u Međugorju, je kaže Ljubić, bilo oko dva milijuna noćenja, 2020. pet posto od toga broja, a 2021. oko 20 posto pretpandemijskog broja.

