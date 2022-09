Medicinska sestra iz Toronta Borislava Filipović suočena je s mogućom doživotnom kaznom zatvora zbog pokušaja ubojstva kćerkice Ele i majke Ivanke. Malenoj je devet puta ubrizgala inzulin u nogicu kad je imala tek 19 mjeseci.

Djevojčica je preživjela samo zahvaljujući obiteljskom prijatelju koji je tog lipnja 2019. došao provjeriti kako su Borislava (36) te njezina majka i kći s kojima je živjela u Etobicokeu u Torontu u Kanadi. Djevojčici je šećer drastično pao i izgubila je svijest. Do tad potpuno zdravo dijete preživjelo je majčin napad, ali kvaliteta života Eli je toliko narušena da joj terapijama samo pokušavaju pobošljati kvalitetu života. Malena je prikovana za kolica, slijepa je, hrani se pomoću cijevčice i ne govori, a uz to ima i cerebralnu paralizu, napadaje i često povraća.

Tužiteljstvo za majku traži doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja najmanje 10 godina. Kažu da je majčin čin bio promišljen i isplaniran.

