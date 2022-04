U Mađarskoj je stranka Fides na čelu s premijerom Viktorom Orbanom ponovno osvojila dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Ujedinjena oporba doživjela je velik poraz, a u parlament je ušla ekstremno desna stranka Naša domovina. U pobjedničkom govoru Viktor Orban se obračunao s političkim protivnicima.

"Ova pobjeda ostat će upamćena u našim životima, možda i zato što smo se morali boriti protiv najveće sile - ljevice kod kuće, međunarodne ljevice sa svih strana, birokrata iz Bruxellesa, Soroseva carstva sa svim njegovim novcem, međunarodnih velikih medija i na kraju čak i predsjednika Ukrajine", rekao je između ostalog Orban u svom pobjedničkom govoru.

U Budimpešti sve prati reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić. Objasnila je što čeka Viktora Orbana nakon izborne pobjede, te hoće li ujedinjena oporba imati snage i dalje mu se suprotstavljati.

"Orban nije gubio vrijeme, odmah je sazvao sjednicu vlade uz poruku da rad ne smije stati. U parlamentu ima premoćnu većinu. Oporba mu može biti kamenčić u cipeli, ali ne bi mu trebala ozbiljnije smetati. Dapače, prvi dan nakon izbora, ujedinjena oporba više i nije tako ujedinjena. Zbog iznimno lošeg izbornog rezultata počele su pljuštati međusobne optužbe. Politički analitičari tvrde da je ovaj poraz ujedno i njihov pad", kazala je Bešić Đukarić koja dodala je Orbana čeka i nešto s čime se nije susretao u zadnjih 12 godina.

"A to je velika inflacija. Rat u Ukrajini, za kojeg kaže da ga se ne tiče, ipak dotiče njegovu zemlju. Inflaciju je pred izbore uspio zadržati raznim mjerama. Odgodio je poskupljenje plina i struje, zamrznuo cijene hrane i goriva. No te mjere uskoro ističu 1. i 15. svibnja, a 30. lipnja ističe mjera za pomoć u sniženim kamatnim stopama. Bilo je tu i drugih mjera, no sve to bit će teško održivo u ovim ekonomskim inflacijskim uvjetima. Jednom kada naglo krenu cijene, sasvim sigurno, to će se odraziti i na Orbanovu popularnost.

"Tu je i velik broj mladih visokoobrazovanih, pogotovo ovdje u Budimpešti, koji Orbanu zamjeraju bliskost Rusiji. Oni su proeuropski orijentirani i njega optužuju za autokraciju i kršenje ljudskih prava. I danas na društvenim mrežama vrlo otvorenu pišu da ne žele živjeti u takvoj Mađarskoj i da su spremni iseliti", izvijestila je Bešić Đukarić.