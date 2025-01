Analiza povijesnih rezultata: "Jedan je čovjek kriv za sve, a ovo će presuditi lokalne izbore"

Zoran Milanović potvrdio je drugi predsjednički mandat osvojivši ogromnih 74,68 posto glasova birača u drugom krugu. Time je porazio HDZ-ova kandidata Dragana Primorca, koji je osvojio tek 25,32 posto glasova, nije uspio dobaciti niti do 30 posto, koliko je HDZ-u s obzirom na članstvo i discipliniranost u izlascima gotovo pa garantirano na svim izborima.

"Za ovakav rezultat Zorana Milanovića zaslužan je Andrej Plenković", jasan je politički analitičar Ivan Rimac. Rimac smatra da je izborom Dragana Primorca za kandidata Plenković postavio marionetu kojom će moći upravljati i to su glasači prozreli, pa čak i glasači HDZ-a, kao i stranačka tijela, koja su s obzirom na porazne rezultate i na lokalnim razinama propustila organizirati se i podržati kandidata.

Na pitanje kako to da Plenković nije to prepoznao Rimac kaže da je on išao svim silama protiv glasača jer smatra da mi njemu moramo povjerovati, no ljudi su vidjeli da je Primorac marioneta kojom će Plenković upravljati.

S tvrdnjom da je Andrej Plenković u cijeloj priči bio glavni igrač slaže se i profesorica i komunikacijska stručnjakinja Smiljana Leinert Novosel. "Dragan Primorac je samo jedno lice koje je bilo spremno u to ime primiti sve te udarce."

Megafon građana

Leinert Novosel kaže kako je ovaj rezultat jedna jasna snimka popularnosti Zorana Milanovića kod građana. "On je osoba koja uvijek kritizira, koja se odnosi prema vlasti na kritičan način, osoba kojoj je stalo da stvari u državi funkcioniraju i koja u svojoj komunikaciji koristi razne tehnike, pronalazi u radu Vlade sve one stvari koje Vlada nikada ne priznaje i možemo reći da je on megafon raspoloženja građana."

"Druga strana je shvatila poruku, no je li vodstvo stranke to shvatilo, to je druga stvar", kaže Leinert Novosel, iako pozitivnim ocjenjuje da u prvi plan stavljaju sve svoje uspjehe i stvari koje su dobro napravili, teme koje ljude brinu, od cijena i troškova, većih plaća, gospodarskog razvoja i sličnog jer to ljudi očito podržavaju.

Iako je Milanović u govoru pozvao na suradnju, Leinert Novosel kaže kako se boji da te komunikacije neće biti. "I dalje će se pronalaziti drugi načini da do te komunikacije 'jedan na jedan' ne dođe, bilo da će se koristiti neke druge osobe, neki ministri, neki izaslanici."

Iako je Zoran Milanović obećao da će u drugom mandatu biti mirniji, Leinert Novosel vjeruje drugačije. "On ovim rezultatom sada ima tako jako potvrđeni legitimitet da će biti još i žešći u nekim svojim zahtjevima."

Lokalni izbori

Koliko će se ovaj rezultat preliti na lokalne izbore u svibnju, ovisit će o radu stranaka na terenu, naglašava profesor Ivan Rimac. "Ako se prisjetimo parlamentarnih izbora, možemo vidjeti da oporba nije pokazala jedinstvo jer glasačko tijelo evidentno nije zadovoljno Plenkovićem", kaže Rimac, koji smatra da oporbene stranke to nisu znale iskoristiti.

I Leinert Novosel smatra da stranke moraju raditi na pripremama za lokalne izbore jer će ovo trenutačno stvoreno raspoloženje trajati još nekih mjesec dana. "Jedna opća atmosfera mogla bi se dijelom prenijeti i na lokalne izbore."

No sve to ništa neće značiti ako oporbene stranke neće imati dobre protukandidate HDZ-u, smatra Rimac. U SDP-u Rimac prepoznaje da konačno imaju jednog strukturiranog vođu. "Hajdaš Dončić je malo elokventniji, ima stila i ima priliku, ali mora raditi na organizaciji stranke, što njegovi prethodnici Davor Bernardić i Peđa Grbin, koji su stranku i kadrovski devastirali, nisu uspjeli postići."

Sve će ovisiti o dobrim protukandidatima. Potrebno je raditi na njihovoj vidljivosti, kaže Rimac, koji smatra da je Možemo! na kritici Andreja Plenkovića uzeo SDP-u tu vidljivost.

"Što se tiče Zagreba, očito je da nema apsolutnog pobjednika te će trebati složiti jednu ozbiljnu koaliciju", zaključuje Rimac.

