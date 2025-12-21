Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova komentirala je izvještaje prema kojima su, zbog političkih odluka Bruxellesa i niza europskih prijestolnica o odricanju od ruskih energenata te prelaska na stroge mjere štednje, otkazane brojne blagdanske manifestacije i tradicionalna blagdanska rasvjeta u europskim gradovima.

Navela je kako je u Berlinu bilo upitno čak i tradicionalno novogodišnje slavlje kod Brandenburških vrata – velikog događaja na otvorenom sa živom glazbom i vatrometom, koji je godinama privlačio posjetitelje iz cijele Europe.

"Također je objavljeno da se, prvi put u posljednjih nekoliko desetljeća, zbog mjera štednje koje su donijeli berlinski zakonodavci, u potpunosti odustalo od božićne rasvjete na aveniji Kurfürstendamm, jednoj od najpoznatijih ulica u gradu", istaknula je Zaharova.

U objavi na svom Telegram kanalu zapitala se jesu li Nijemci prije samo nekoliko godina mogli zamisliti da će, kako je navela, "bezumna politika briselskog aparata EU-a i vodećih europskih prijestolnica, usmjerena na podršku kijevskom režimu i odricanje od pouzdanih ruskih energenata", dovesti prosinačke blagdane na rub propasti.

Istodobno je naglasila da će se blagdani ipak održati isključivo zahvaljujući volji i zajedničkim naporima običnih građana i odgovorne poslovne zajednice, jer bi u suprotnom, prema njezinim riječima, "njemačka prijestolnica krajem prosinca bila u potpunom mraku".

"Za proslavu kod Brandenburških vrata zajedničkim snagama pronađen je i plaćen novi izvođač radova, a novac za žaruljice na Kurfürstendammu prikupljali su čak i umirovljenici. Za sada se čini da je prikupljeno dovoljno – Božić će se ipak slaviti", poručila je Zaharova.

Zaključila je kako činjenica da je za Božić ipak bilo dovoljno sredstava "ulijeva nadu", uz poruku: "Daj Bože da se urazume i prestanu sami sebe uništavati.", prenosi Avaz.ba.