Božićni Ustav

Prije 35 godina usvojen je jedan od najvažnijih dokumenata za sve hrvatske građane: Znao sam da sudjelujem u povijesnom događaju"

21. prosinca 2025.
Ustav Republike Hrvatske
Ustav Republike Hrvatske Foto: Damir Sencar / HINA / POOL/Cropix
Prije 35 godina Hrvatska je dobila prvi Ustav.
  1. Vatrogasci, ilustracija
    Požar kod Grubišnog Polja

    Šteta će biti ogromna: Velika buktinja na poljoprivrednom gospodarstvu, izgorjele životinje i strojevi
  2. Žičara, ilustracija
    Tragedija u susjedstvu

    Kraj drame na popularnom skijalištu: Muškarac ispao iz žičare i poginuo, troje turista satima čekalo spas
  3. Ilegalno odlagalište otpada u Međimurju
    Ekološka bomba

    Tone azbesta otkrivene odmah do kuća, stanovnici u šoku: "Ovo je jako opasno, potrebna je hitna sanacija"
Zašto su među napadačima na strane radnike često mladi?
Važno pitanje
Sve je više napada na strane radnike: Zašto su često na meti specifičnoj skupini hrvatskih građana?
Prije 35 godina Hrvatska je dobila Božićni Ustav: "Znao sam da sudjelujem u povijesnom događaju"
Božićni Ustav
Prije 35 godina usvojen je jedan od najvažnijih dokumenata za sve hrvatske građane: Znao sam da sudjelujem u povijesnom događaju"
