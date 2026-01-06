Pucnjava u susjedstvu: Maloljetnik pištoljem ranio mladića, policija provodi istragu

Beogradska policija uhitila je 16-godišnjaka B. Š., osumnjičenog da je pucao i ranio 19-godišnjeg Marinka K. u naselju Borča.

Marinko je prevezen u Dom zdravlja Borča, a zatim u KBC Zvezdara zbog dviju prostrijelnih rana u nogu i trbuh. Njegovo stanje je stabilno. piše Blic.rs.

Policija je utvrdila da Marinko ima velik dosje, s prethodnim kaznenim djelima, uključujući krađe i informacije o trgovini drogom.

Trenutno se provjerava njegova priča – je li pucnjava nastala zbog nasilnog upada u kuću ili je riječ o dogovorenom susretu s napadačem.

Protiv maloljetnika podnesena je kaznena prijava, a slučaj je predan Višem javnom tužiteljstvu za maloljetnike. Policija nastavlja istragu.