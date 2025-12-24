Maloljetnicima zbog sumnjivog ponašanja pretražili stanove, policija se pohvalila ulovom

U sklopu pojačanih policijskih aktivnosti "Mir i dobro 2025./2026.", zagrebačka policija je u noći s utorka na srijedu (23. na 24. prosinca) na području Novog Zagreba zatekla dvojicu maloljetnika s većom količinom zabranjene pirotehnike.

Policijski službenici su oko ponoći, obilazeći mjesta na kojima se okupljaju mlađe osobe, u dvorištu jedne odgojno-obrazovne ustanove uočili sumnjivo ponašanje maloljetnika. Kontrolom je utvrđeno da kod sebe ima pirotehnička sredstva koja mu je zakonom zabranjeno posjedovati.

Maloljetnicima zagrebački policajci oduzeli 189 komada razne pirotehnike - 4 (Foto: PU zagrebačka)

Kod maloljetnika su pronađene i oduzete četiri petarde kategorije F3, jedna petarda kategorije F2 te jedna raketa – vatrometna cijev kategorije F2. Nakon toga je priveden u službene prostorije policije.

Pregledom stana u kojem prebiva, također u Novom Zagrebu, policija je pronašla dodatnih 24 komada vatrometnih cijevi kategorije F2, koje su zabranjene osobama mlađima od 18 godina.

Maloljetnicima zagrebački policajci oduzeli 189 komada razne pirotehnike - 3 Foto: PU zagrebačka

Protiv maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog kršenja Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Drugi slučaj iste noći

U drugom odvojenom slučaju, desetak minuta nakon ponoći, policija je na području Novog Zagreba zatekla još jednog maloljetnika koji je kod sebe imao dvije petarde kategorije F3 i 12 petardi kategorije F2.

Ni tu se priča nije završila. Pregledom stana u kojem prebiva, policija je pronašla i oduzela čak 145 zabranjenih petardi kategorije F2.

I protiv ovog maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

Policija podsjeća građane

Policija ponovno upozorava kako je građanima zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te drugih pirotehničkih sredstava, osim u zakonom propisanim iznimkama.

Maloljetnicima zagrebački policajci oduzeli 189 komada razne pirotehnike - 2 Foto: PU zagrebačka

Pirotehniku kategorija F2 i F3 smiju koristiti isključivo punoljetne osobe i to samo u razdoblju od 27. prosinca do 2. siječnja. Djeci mlađoj od 14 godina korištenje pirotehnike potpuno je zabranjeno, a u slučaju kršenja odgovornost snose roditelji.

Maloljetnicima zagrebački policajci oduzeli 189 komada razne pirotehnike - 1 Foto: PU zagrebačka

Također, zabranjeno je korištenje pirotehničkih sredstava u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj građana, osim pirotehnike kategorije F1.