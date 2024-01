Mališan imao temperaturu višu od 40, liječnik ga poslao kući, a sada plače: "Mislio sam da je to ispravna odluka"

Olly Stopforth, star 15 mjeseci, poslan je kući nakon što je promatranjem njegovog stanja utvrđeno da pati samo od virusne infekcije.

Odluka je donesena unatoč tome što je Olly imao temperaturu 40,7 stupnjeva, ekstremni broj otkucaja srca od 202 i brzinu disanja od 60 te osip za koji se medicinska sestra bojala da je šarlah jer je imao teksturu brusnog papira, rečeno je tijekom suđenja.

Mališan je kolima hitne pomoći dovezen u bolnicu u petak navečer, 20. ožujka 2020., u pratnji oca Karla Stopfortha koji tvrdi da ga liječnici nisu temeljito pregledali.

Olly je poslan kući u 3 sata ujutro 21. ožujka, ali nije pokazao nikakvo poboljšanje tijekom vikenda, prije nego što ga je njegova izbezumljena majka Laura Stopforth pronašla mrtvog u svojoj sobi 23. ožujka u 12:15 ujutro, kada je otišla provjeriti kako je dječak.

Pročitajte i ovo "Nemoralno" ponašanje Upali u razrede i šoping-centre pa tukli i uhićivali djevojčice: 16-godišnjakinja zatočena dva dana, prebili joj i oca

Dr. Kieran McCarthy, koji je bio odgovoran za otpuštanje Ollyja, rekao je istrazi: "U to vrijeme postojao je strah da bi držanje ljudi u bolnici potencijalno dulje nego što je potrebno dovelo ih u opasnost. U to vrijeme nismo znali ima li on covid ili jesu li ga drugi ljudi imali. U to vrijeme nismo znali kakav je učinak koronavirusa na djecu. U nekom drugom trenutku vjerojatno bih ga zadržao dulje i ne bih ga poslao kući u 3 ujutro, ali tada sam mislio da je to ispravno".

Na pitanje starije mrtvozornice Jacqueline Devonish bi li postupak bio drugačiji da nije bilo covida, dr. McCarthy je rekao: "Drugačije bih ga procijenio i mislim da bih ga zadržao malo duže".

U istrazi, održanoj pred porotom u Warringtonu, Cheshire, čulo se da je Olly dobio dva službena promatranja u 17:45 i ponovno u 23:30 prije nego što je otpušten, a između njih su ga pratile medicinske sestre, piše Daily Mail.

Ali dr. McCarthy je rekao: 'Nisam shvatio da mu treba temeljitiji pregled. Definitivno, kad bolje razmislim, trebao sam napraviti temeljitiju procjenu i trebao sam ga pregledati".

Pedijatrijska medicinska sestra Danielle Burgogyne opisala je Ollyjev osip kao "crven" u vrijeme njegova otpuštanja i prisjetila se da je pitala dr. McCarthyja: "Jeste li sigurni? Želiš li ga opet doći vidjeti? Osip je još prilično crven".

Pročitajte i ovo gdje je vlasnik? Policija pronašla misteriozni kombi: "Pozivamo vlasnika da se javi"

Pročitajte i ovo Zločin nad djetetom "Njegovi zločini su bili sadistički i neopisivo okrutni": Osuđen bivši specijalni agent koji je zlostavljao djecu

Medicinska sestra izrazila je sućut Ollynim roditeljima i rekla: "Bila sam i uvijek ću biti shrvana zbog gubitka malog dječaka i nadam se da vam današnji dan može donijeti neke odgovore".

Treća članica bolničkog osoblja koja je također svjedočila dr. Mary Montgomery rekla je da bi provođenje krvnih pretraga i davanje antibiotika moglo utjecati na dijete. Rekla je da bi dodatna njega, liječenje i procjena Ollyja dali drugačiji ishod da su bili primijenjeni antibiotici.

Pročitajte i ovo Vješti padobranac VIDEO Ukrajinci slave novog heroja: Pogledajte kako je u jednom napadu uništio četiri ruska oklopnjaka

Patolog je zaključio da je Olly umro od infekcije Strep A – bakterije koja može izazvati sepsu – i rekao je da bi antibiotici spasili Ollyjev život.