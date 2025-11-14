Malog Giovannija (9) ubila majka, otac očajnički godinama upozoravao : "Ne ostavljajte je s njim, opasna je"

Strašan zločin dogodio se u srijedu navečer u Muggi, gradiću od oko 12 tisuća stanovnika između Trsta i slovenske granice. U stanu na trećem katu zgrade na Piazza Marconi, 55-godišnja Ukrajinka Olena Stasiuk, koja živi u Italiji od vremena prije rata, ubila je svog devetogodišnjeg sina Giovannija. Prema riječima istražitelja, dječaku je prerezano grlo velikim kuhinjskim nožem. Nakon toga je majka pokušala oduzeti život i sebi.

Olena je do nedavno bila liječena na Odjelu za mentalno zdravlje kao psihijatrijska pacijentica, živjela je od povremenih poslova. Ima dugogodišnje konfliktne odnose s bivšim suprugom Paolom Trameom, zaposlenikom lokalne tvrtke i vlasnikom pansiona. Njihov se brak raspao odmah nakon rođenja djeteta. Sudski spisi koje je prikupio Il Piccolo opisuju burnu atmosferu i brojne prijetnje, među kojima i onu zlokobnu: "Zapamti da ako ja umrem, Giovanni umire sa mnom, i nemoj misliti da se šalim".

Ovo nije bilo prvo nasilje u obitelji. Prije dvije godine Giovanni je liječnicima rekao da ga je majka snažno držala za vrat. Tada su mu utvrđene modrice i određeno trodnevno praćenje. Paolo je više puta upozoravao nadležne službe da je žena opasna i da ga strah za sina, navodeći u službenim podnescima - "ne ostavljajte mog sina s njom, opasna je".

Nakon što je sud odlučio da skrb pripadne ocu, posjeti su najprije bili nadzirani, no naknadno su omogućeni slobodni i nenadzirani susreti majke i djeteta. Te večeri u 21 sat Paolo je trebao doći po sina u zgradu broj 3.

Nedugo prije toga, na trgu među božićnim štandovima i otvorenim lokalima, župnik don Andrea Destradi vidio je Paola kako panično telefonira, pokušavajući otkriti gdje su Olena i dijete. Bio je vidno uznemiren i toliko zaokupljen da nije ni primijetio župnika. Oko 21:30 nazvao je hitne službe. Policija i vatrogasci su stigli, popeli se ljestvama i ušli u stan. Zatekli su Olenu u šoku, omamljenu i s posjekotinama na ruci. Prevezena je u bolnicu, a zatim, nakon otpusta, uhićena. Njen bivši suprug sljedećeg je dana kolabirao i liječnici su morali intervenirati, piše Corriere della Sera.

Sada se postavlja pitanje zašto žena nije bila pod stručnim zdravstvenim nadzorom. Lokalna zdravstvena uprava pojašnjava kako Odjel za mentalno zdravlje godinama više nije bio nadležan za nju, dok gradonačelnik Paolo Polidori navodi da su je socijalne službe nadzirale isključivo radi provođenja sudskih odluka nakon razvoda, ne i zbog njezina psihičkog stanja.

Župnik, koji obitelj dobro poznaje, kaže da je Giovanni bio plavokosi dječak zaljubljen u nogomet, dijete koje su svi voljeli. Paolo je, kaže, bio otac potpuno posvećen sinu. Oleni je često savjetovao da potraži liječničku pomoć, no ona je bila uvjerena da joj to nije potrebno.