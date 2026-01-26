Makedonac misteriozno nestao prije više od 20 godina: Radnici su pronašli njegov kostur u podrumu kuće u Belgiji

Kostur otkriven prošlog srpnja u podrumu kuće u Forestu, u južnom dijelu Bruxellesa identificiran je kao muškarac čiji je nestanak prijavljen 2003. godine, objavila je u belgijska policija.

Radnici koji su 16. srpnja izvodili radove na obnovi nekretnine pronašli su posmrtne ostatke u podrumu.

Istraga je odmah pokrenuta, a briselsko Državno odvjetništvo dodijelilo je slučaj forenzičkim stručnjacima, policijskom laboratoriju i specijalistima za identifikaciju, a u proces identifikacije bio je uključen i antropolog, piše The Brussels Times.

Potvrđeno je da se radi o Redžepu Rahmanovskom, rođenom 25. srpnja 1976. godine, makedonskom državljaninu. Posljednji put viđen je u noći 16. srpnja 2003., kada je napuštao svoje radno mjesto u restoranu u području ulice Rue du Marché aux Fromages u Bruxellesu, nakon čega je prijavljen kao nestao.

Vlasti sada pozivaju sve koji imaju informacije o Redžepu Rahmanovskom ili okolnostima njegova nestanka da se jave. "Diskrecija će biti zajamčena", naglasila je policija.