Majka dječaka ubojice ispitana je u policiji i opisala kako se njezin sin ponašao uoči masakra u beogradskoj školi u kojem je ubio devetero učenika i domara.

Istraga o masakru u beogradskoj Osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u kojoj je dječak (13) usmrtio 10 osoba ušla je u četvrti tjedan, a pod lupom istražitelja nalaze se roditelji dječaka. Uhićen je otac maloljetnog masovnog ubojice te mu je određen pritvor jer ga je vodio u streljanu, gdje je naučio pucati, a također nije na propisan način čuvao oružje koje je imao u stanu i s kojim je njegov sin počinio masakr.



Istražuje se i je li dječak bio zanemarivan, stoga je otvorena istraga i protiv majke te je ona saslušana. Dječakova je majka ispitana, a opisala je kako se njezin sin ponašao kobnog jutra prije nego što je s oružjem otišao u školu kako bi izvršio svoj pakleni plan.



Kako je za portal Nova.rs otkrio dobro obaviješten izvor, saslušanje majke trajalo je satima i bilo je često prekidano jer je žena u teškom psihičkom stanju.

"Ona je izjavila da u ponašanju sina tog jutra nije vidjela ništa neobično što bi ukazivalo na to da bi mogao počiniti masakr. Govorila je o tome da je bio dobar učenik, zainteresiran za različite stvari, kao i da se zajedno sa suprugom trudila da ga usmjeri na učenje. Trzavice i nesuglasice u komunikaciji pripisivala je pubertetu, kao i popuštanje u školi koje se dogodilo u ovom polugodištu", rekao je izvor za portal Nova.rs.



Potvrdila je da je njezin sin imao nekih problema, pa je premješten u drugi razred. Sam je to tražio.



"Rekla je da fizičkog nasilja nije bilo. Postavljeno joj je pitanje u vezi s navodima majke jedne ubijene djevojčice, da je dječak tijekom boravka u kampu u Francuskoj sedam dana spavao zgrčen na fotelji umjesto u krevetu. Rekla je da nikad nije čula za to, da joj to nije rekla ni nastavnica koja je vodila djecu u kamp, kao ni roditelji druge djece. Od nastavnice je dobila poruku s pohvalama na račun svoga sina", ispričao je izvor upoznat s istragom.



Majka je također rekla da njezin sin nikada nije bio fan videoigrica, kao i da mu je vrijeme bilo ispunjeno školskim i izvanškolskim aktivnostima, među kojima su i sport, glazbena škola, gluma, privatni dopunski satovi iz školskih predmeta. Znala je da ga je otac vodio u streljanu nekoliko puta, a rekla je da je bila protiv toga.

Majka je tvrdila da jutro uoči masakra nije vidjela ništa neobično na sinu, osim da je djelovao malo usporeno.

Dječak ubojica priveden je odmah nakon masakra i prevezen na Kliniku za neurologiju i psihijatriju za djecu i mlade, gdje se i dalje nalazi. U tijeku su pregledi i ispitivanja kako bi se utvrdilo njegovo psihičko stanje. S obzirom na to da u vrijeme ubojstava nije napunio 14 godina, ne podliježe kaznenoj odgovornosti.