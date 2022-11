Skupina dječaka u dječjoj igraonici pretukla je osmogodišnjeg dječaka, te je on zbog hematoma i ozljeda završio kod psihologa i liječnika.

Slučaj vršnjačkog nasilja potresa Srbiju. Grupa osmogodišnjaka pretukla je svojega vršnjaka 30. listopada u dječjoj igraonici u Vranju. Na društvenim mrežama pojavo se i video na kojem se vidi kako dječaci krvnički tuku svog školskog kolegu.

"To je bio rođendan kod prijateljice u igraonici na koji su bila pozvana djeca, tu su bile i djelatnice igraonice. Odvela sam dijete, prišla roditeljima, pozvali smo djevojčicu koja je slavila rođendan, moj sin predao joj je poklon i ostavila sam ga. Vratila sam po njega, pitala sam radnicu je li sve bilo u redu, ona mi je odgovorila da je bilo sve OK, samo neka mala tučnjava. Na putu do kuće sin nije uopće mogao hodati. Mislila sam da je od skakanja, jurnjave, da je u pitanju umor. Kako smo prolazili kroz park, on je sjeo na klupicu i rekao: 'Mama, ne mogu više. Mama, moram ti nešto reći kada dođemo kući.' Kod kuće sam imala što vidjeti", opisuje te strašne trenutke majka dječaka za Kurir.

Kada ga je upitala što mu se dogodilo, rekao je da su ga djeca vukla i tukla, gurala, nema što mu nisu radili. Grupa njih, trojica dječaka nasrnula su na njega, to je bila krvnička tučnjava. Majka tvrdi da je dječak pokušao pobjeći i sakriti se u toalet, ali oni su krenuli za njim.

Odvela ga je kod liječnika i psihologa, vidjeli su kakve je ozljede dijete zadobilo.

Vršnjaci snimali brutalnu tučnjavu djevojčica kod Koprivnice, psihologinja upozorava: "U virtualnom svijetu to postaje nasilje bez granica"

Ona tvrdi da u školi od nadležnih nije naišla na razumijevanje, očekivala je da škola nešto poduzme jer su njezina sina tukla trojica dečaka iz istog razreda.

Horor u domu za starije: Medicinska sestra šamarala i tukla štićenicu doma, reagirala i policija

"Moje dijete zbog prebijanja i traume koju je doživjelo ne želi ići u školu, gdje je doživjelo nasilje", priča majka dječaka te dodaje da to nije prvi put da je bio na meti dječaka.