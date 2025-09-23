VIDEO Macron zapeo u New Yorku pa zvao Trumpa: "Pogodi što se dogodilo..."; Prolaznik ga poljubio u čelo

Mediji prenose kako je francuski predsjednik prišao policajcu raspitujući se o blokadama.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron nalazi se u New Yorku povodom 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a. Kad je bio na putu prema francuskoj ambasadi, susreo se s neočekivanim problemom – nakratko je zapeo u prometu.
Na društvenim mrežama pojavila se i snimka šaljivog razgovora dvaju predsjednika.
New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass
In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5