VIDEO Macron zapeo u New Yorku pa zvao Trumpa: "Pogodi što se dogodilo..."; Prolaznik ga poljubio u čelo

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nalazi se u New Yorku povodom 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a. Kad je bio na putu prema francuskoj ambasadi, susreo se s neočekivanim problemom – nakratko je zapeo u prometu.

Naime, to se dogodilo u trenutku kad je policija nekoliko ulica zbog prolaska kolone američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Macronovo vozilo zaustavljeno je zbog sigurnosnih mjera za Trumpovu kolonu, naveo je La Depeche.

Mediji prenose kako je francuski predsjednik prišao policajcu raspitujući se o blokadama.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka šaljivog razgovora dvaju predsjednika.

New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass



In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

"Kako si? Pogodi što se dogodilo? Čekam na ulici jer je sve zatvoreno zbog tebe", kazao je Macron kolegi Trumpu.

Francuz je potom nastavio put pješice, hodajući oko 30 minuta ulicama New Yorka dok je razgovarao s Trumpom. Tijekom šetnje fotografirao se s prolaznicima, a jedan od njih čak ga je poljubio u čelo.