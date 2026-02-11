Ovo je za anale!
VIDEO Lopov viličarom provalio u zlatarnicu, a način na koji je pobjegao s plijenom sve je iznenadio
Piše I. H.,
11. veljače 2026. @ 14:24
Snimka prikazuje kako lopov viličarom provaljuje u zlatarnicu i bježi s plijenom...
Nadzorne kamere u Kayseriju, gradu u središnjem dijelu Turske, snimile su neobičnu pljačku zlatarnice.
SNIMKA ORGIJA?
U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Snimka prikazuje kako lopov viličarom, za koji se smatra da je ukraden, diže rolete poslovnice kako bi mogao provaliti u nju.
Nakon što je ušao, provalnik je gurnuo stakleni ormar pun dragocjenosti, koji se razbio prilikom pada na pod. Zatim je pokupio zlato pa se dao u bijeg, piše The Sun.
Ali pljačkaša nije čekao vozač u nekom nabrijanom automobilu, već je pobjegao na - magarcu!
Snimka prikazuje četveronožnog suučesnika kako odvodi pljačkaša najbrže što je mogao.
Ukradena roba, 150 grama zlatnog nakita, kasnije je pronađena zakopana u zemlji.
Lokalna policija nakon pokrenute potrage uhitila je 26-godišnjeg lopova.
Na snimci se vidi i kako policajci iskopavaju nakit iz skrovišta. U skrivenoj crnoj vreći za smeće bilo je ukrašeno prstenje, ogrlice i narukvice izrađene od zlata.
Druga snimka prikazuje kako policajci osumnjičenika vode u policijski automobil ispred postaje.