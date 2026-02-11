VIDEO Lopov viličarom provalio u zlatarnicu, a način na koji je pobjegao s plijenom sve je iznenadio

Nadzorne kamere u Kayseriju, gradu u središnjem dijelu Turske, snimile su neobičnu pljačku zlatarnice.

Snimka prikazuje kako lopov viličarom, za koji se smatra da je ukraden, diže rolete poslovnice kako bi mogao provaliti u nju.

Nakon što je ušao, provalnik je gurnuo stakleni ormar pun dragocjenosti, koji se razbio prilikom pada na pod. Zatim je pokupio zlato pa se dao u bijeg, piše The Sun.

Ali pljačkaša nije čekao vozač u nekom nabrijanom automobilu, već je pobjegao na - magarcu!

Snimka prikazuje četveronožnog suučesnika kako odvodi pljačkaša najbrže što je mogao.

Kayseri’de forkliftle kepenklerini kırarak içeri girdiği kuyumcu dükkanını soyup, olay yerinden eşekle uzaklaşan şüpheli, polis tarafından yakalandı. pic.twitter.com/a7enhmtFrL — Tele1 TV (@tele1comtr) February 11, 2026

Ukradena roba, 150 grama zlatnog nakita, kasnije je pronađena zakopana u zemlji.

Lokalna policija nakon pokrenute potrage uhitila je 26-godišnjeg lopova.

Na snimci se vidi i kako policajci iskopavaju nakit iz skrovišta. U skrivenoj crnoj vreći za smeće bilo je ukrašeno prstenje, ogrlice i narukvice izrađene od zlata.

Druga snimka prikazuje kako policajci osumnjičenika vode u policijski automobil ispred postaje.