VIDEO Novi šokantni detalji pljačke: Napadači glumili policiju, bacili čavle i eksploziv, a onda su izvadili kalašnjikove

Oklopni kombi napadnut je u ponedjeljak ujutro na državnoj autocesti 613, koja povezuje Lecce i Brindisi, u blizini mjesta Tuturano.

Naoružani napadači izveli su filmski obračun s policijom, koristeći vatreno oružje i eksploziv, a cijela operacija izazvala je paniku među vozačima na jednoj od najprometnijih prometnica u Pugliji.

Prema pisanju talijanskih medija, napadači su koristili više vozila, među kojima su bila i vozila s plavim rotacijskim svjetlima kakva imaju policijska vozila. Time su navodno glumili policijsku intervenciju kako bi lakše zaustavili promet i izolirali blindirani kombi za prijevoz novca, kojeg će malo kasnije dići u zrak.

Napadači su zaustavili promet na kolniku tako što su popriječili tegljač i zapalili ga, a istovremeno su po asfaltu posuli čavle kako bi onesposobili gume vozila koja su dolazila iz oba smjera. Uslijedila je snažna detonacija koja je odjeknula autocestom i ugrozila živote policajaca i civila. Ipak, pljačka je propala jer se aktivirao protuprovalni sustav oklopnog kombija.

Talijanski mediji navode da su napadači koristili i automatsko oružje, uključujući puške tipa kalašnjikov.

Karabinjeri iz pokrajinskog zapovjedništva Leccea, pod koordinacijom pukovnika Andree Siazze, brzo su reagirali i uhitili dvojicu osumnjičenih pripadnika bande.

Istraga je u tijeku, a izvori navode kako su u bijegu još neki članovi komandoske skupine, koja je, suprotno prvim izvješćima, istodobno napala više ciljeva, a ne samo jedan oklopni kombi. Tijekom potjere kriminalci su otvorili vatru na patrolno vozilo karabinjera, probivši karoseriju i vjetrobransko staklo.

U dramatičnom uhićenju jedan je vojnik ozlijeđen i hospitaliziran. Kako bi pobjegli, razbojnici su opljačkali automobil studentice koja je putovala u Lecce na sveučilišni ispit.

Autocesta je zbog sigurnosnih razloga satima bila zatvorena za promet.

"Pucali su da ubiju", rekao je narednik Luca Petruzzo, jedan od karabinjera koji su sudjelovali u potjeri.

Ispričao je kako su on i kolega jurili za napadačima velikom brzinom dok su hici pogađali njihov automobil.

"Nastavili smo potjeru sve dok nismo ušli u naseljeno područje, gdje smo morali stati kako bismo zaštitili civile", rekao je.

U potjeru se, iako izvan službe, uključio i zamjenik brigadira Giuseppe Conte, koji je u vlastitom automobilu pratio napadače više od 15 kilometara i neprestano obavještavao policijske postaje o njihovom kretanju.

Policija je u blizini mjesta uhićenja pronašla napuštenu Alfu Romeo Stelvio te skriveni terenac koji je vjerojatno trebao poslužiti za drugu fazu bijega.

Istražitelji procjenjuju da je u napadu sudjelovalo između šest i osam osoba, a potraga za preostalim članovima razbojničke skupine se nastavlja.

Glavni zapovjednik karabinjera Salvatore Luongo telefonski je kontaktirao zapovjednike u Pugliji te izrazio iskreno zadovoljstvo zbog brze i odlučne intervencije, piše Rai News.

"Karabinjeri su još jednom pokazali iznimnu hrabrost i profesionalnost u iznimno opasnoj situaciji", poručio je, dodavši kako je njihova reakcija spriječila teže posljedice i zaštitila živote građana.

Ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi također se oglasio, poručivši da uhićenja dokazuju snagu države u borbi protiv nasilnog kriminala te najavio dodatna ulaganja i slanje specijalnih jedinica u Pugliju radi hvatanja preostalih bjegunaca.