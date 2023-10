Europski grad na udaru buba koje sišu krv: "Poduzimamo mjere kako se ne bi dogodio Pariz"

Nakon najezde stjenica u Parizu ti su beskrilni insekti, kako je rekao londonski gradonačelnik Sadiq Khan, postali izvor zabrinutosti i velika prijetnja za londonski javni prijevoz.

Khan je rekao da Transport for London (TfL) poduzima odgovarajuće korake kako bi se spriječilo širenje insekata gradom.

"Ovo je pravi izvor zabrinutosti. Ljudi su zabrinuti zbog pogrešaka počinjenih u Parizu, a sada ti isti insekti uzrokuju probleme u Londonu", rekao je za internetsku stranicu PoliticsJoe.

"Kontaktirao sam TfL i prošli tjedan i ovaj vikend. Poduzimamo sve potrebne korake kako bismo bili sigurni da nemamo tih problema u Londonu. Redovito čistimo podzemne željeznice i gradske autobuse.

"Razgovaramo i s Eurostarom", dodao je, misleći na operatera željezničkih usluga koji tunelom ispod La Manchea povezuje London s Parizom. Eurostar je objavio da je pokrenuta preventivna kampanja otkrivanja stjenica.

Na društvenim mrežama šire se snimke najezde stjenica.

I've always done a lot of bed bug treatments over the last 20 years but this year has been the worst ive known in London.



Look at the eggs (small white) 1 bed bug can lay upto 300. The black is excrement. #bedbugs #bedbug #bedbugcontrol #bedbuglondon #bedbugextermination pic.twitter.com/6J8FHfGxbR