VIDEO/FOTO Sve je više upozorenja na ratne zločine s obiju strana: Izrael se sprema za kopnenu ofenzivu - "Ono što je bilo u Gazi, više neće biti"

Izrael se priprema za kopnenu ofenzivu

broj stradalih raste i broji se u tisućama

palestinski izaslanik UN-a upozorio da Izrael provodi genocidnu kampanju protiv Gaze

7:50 Opskrba Gaze strujom u potpunosti će prestati za nekoliko sati, što ograničava mogućnost pružanja osnovnih usluga, priopćila je vlada enklave koju kontrolira Hamas, javlja Roya News.

"Sve osnovne usluge u Gazi ovise o električnoj energiji i neće biti moguće djelomično ih pokretati pomoću generatora zbog sprječavanja opskrbe gorivom kroz granični prijelaz Rafah", stoji u vladinu priopćenju.

7:45 "Borbe će se intenzivirati u trenucima kad broj žrtava u Izraelu i Gazi nastavlja rasti. Pretrpjeli smo izuzetno velike gubitke... To nas, međutim, neće odvratiti i neće oslabiti našu odlučnost", poručio je glasnogovornik IDF-a potpukovnik Jonathan Conricus.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

7:40 Više od 260.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove u pojasu Gaze, dok teška izraelska bombardiranja iz zraka, kopna i mora nastavljaju pogađati palestinsko područje, objavili su Ujedinjeni narodi.

Žestoke borbe ostavile su tisuće mrtvih na objema stranama otkako je Hamas pokrenuo iznenadni napad u subotu i nakon čega je krenula izraelska odmazda bombardiranjem.

The situation in the #GazaStrip and #Israel continues to escalate.



Humanitarian Coordinator @LynnHastings calls on all parties to protect civilians and uphold International Humanitarian Law.



Her statement: https://t.co/Io6bL91CAZ pic.twitter.com/Ae0i0sKLXY — UN Humanitarian (@UNOCHA) October 10, 2023

7:30 Izraelske obrambene snage (IDF) nastavile su s protunapadima na Gazu tijekom noći, a deseci borbenih zrakoplova pogodili su više od 200 ciljeva u Al-Furqanu, objavio je IDF.

"Al-Furqan, četvrt u sjevernom pojasu Gaze, koristi se kao središte terorističke organizacije Hamas, gdje je usmjeren veliki broj terorističkih napada protiv Izraela. IDF će nastaviti djelovati protiv Hamasove terorističke infrastrukture koja usmjerava teror protiv Izraela", navodi IDF.

"It's not a battlefield. It's a massacre."

Here, MG Itai Veruv is preparing journalists to enter Kfar Aza where atrocities have taken place at the hands of Hamas terrorists. pic.twitter.com/1MXMxuWHpA — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

Izraelski ministar obrane Yoavv Gallant rekao je, kako javlja Reuters, vojnicima u blizini granice s Gazom večer ranije: "Hamas je želio promjenu i dobit će je. Ono što je bilo u Gazi, više neće biti. U ofenzivu smo krenuli iz zraka, kasnije ćemo i sa zemlje."

7:25 Washington želi stvoriti humanitarni koridor kojim bi Palestinci i Amerikanci koji žive u Gazi mogli pobjeći iz ratne zone preko Egipta. SAD koordinira plan s drugim zemljama, stoji u izvješću, piše NBC.

Budući da se Izrael priprema za potencijalni kopneni upad u Gazu, civili koji nemaju nikakve veze s Hamasom u opasnosti su da budu ubijeni granatiranjem. Prema palestinskim zdravstvenim izvorima, samo je u pojasu Gaze već ubijeno 900 ljudi.

WHO calls for access to health and humanitarian assistance on the fourth day of conflict in Israel and the occupied Palestinian territory. WHO has offered assistance to health officials in both Israel and the occupied Palestinian territory. Full statement🔗https://t.co/wJavnGpD0P pic.twitter.com/xBd6WHVCAk — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 10, 2023



7:15 Ne prestaju reakcije na najavu Izraela. Ministar obrane Yoav Gallant izazvao je međunarodnu osudu najavom potpune blokade kako bi se spriječio dovoz hrane i goriva u Gazu, dom, a zapravo kako ga se često zove s obzirom na užasne uvjete za život - najveći kavez na svijetu - u kojem živi 2,3 milijuna ljudi. Gallant je rekao i da se Izrael bori protiv "zvjerskih ljudi".

7:00 "Takva očigledna dehumanizacija i pokušaji da se narod bombardira, da se koristi izgladnjivanje kao metoda ratovanja i da se iskorijeni njihova nacionalna egzistencija nisu ništa manje nego genocidni", upozorio je palestinski izaslanik u UN-u Riyad Mansour u pismu Vijeću sigurnosti UN-a, objavio je Reuters. "Ta djela predstavljaju ratne zločine", napisao je.

6:50 Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao je kako on razumije da koncept opsade nije nešto čemu će zapravo težiti izraelska vlada i dodao da Washington razgovara s izraelskom vladom o njihovim postupcima u tom pogledu.

Sullivan je također rekao da su američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak razgovarali o razlici između pune odgovornosti koju snose Hamasovi teroristi i nedužnih civila.

Stradalih civila sve je više i na izraelskoj i na palestinskoj strani. Ima ih na tisuće, a broj će još će rasti s obzirom na to da su mnogi ranjeni u kritičnom stanju te se brojna tijela mrtvih nakon napada tek sada pronalaze.

6:40 Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan optužio je ranije Hamas za ratne zločine i rekao da je vrijeme da se zbriše Hamasova teroristička infrastruktura, dok se petnaesteročlano Vijeće sigurnosti UN-a sastalo iza zatvorenih vrata o sukobu.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da je duboko potresen izraelskom objavom potpune opsade Gaze: "Humanitarna situacija u Gazi bila je izuzetno teška prije ovih neprijateljstava, a sada će se samo eksponencijalno pogoršati."

6:35 Mandat tužitelja Međunarodnog kaznenog suda (ICC) odnosi se na sadašnji sukob između Izraela i Palestinaca, priopćio je Ured tužitelja ICC-a. U svojoj prvoj reakciji od eskalacije sukoba tijekom vikenda tužiteljstvo je podsjetilo da ICC vodi istragu o "situaciji u državi Palestini" zbog navodnih ratnih zločina počinjenih od 13. lipnja 2014.

"Ovaj tekući mandat odnosi se na zločine počinjene u sadašnjem kontekstu", rekli su tužitelji i dodali da kontinuirano prikupljaju informacije u vezi s istragom. Palestinske vlasti pridružile su se ICC-u 2015. Osnivački statut ICC-a daje sudu nadležnost nad zločinima počinjenim na teritoriju njegove 123 države članice ili onima koje su počinili njihovi državljani na drugim teritorijima. Izrael nije država članica ICC-a.

6:30 Izraelske vlasti objavile su da je u smjeru Izraela iz Sirije otvorena minobacačka paljba u utorak navečer. Neke su bombe dosegle njezin teritorij i, pretpostavljaju Izraelske obrambene snage (IDF), pale usred ničega. IDF je ubrzo nakon toga uzvratio paljbom na dio Sirije s kojeg je napadnut.