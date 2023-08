VIDEO Snimka uzburkala internet: Za ovog medvjeda mnogi misle da je čovjek u kostimu

Zoološki vrt u Kini odbacio je nagađanja da su njegovi sunčani medvjedi zapravo ljudi u kostimima. Sumnja se pojavila nakon što je društvenim mrežama počela kružiti snimka sunčevih medvjeda u kojoj se dižu na dvije noge.

Ljude je najviše zaintrigiralo uspravno držanje životinje te nabori opuštenog krzna sa stražnje strane. U jednom trenutku dok je stajao na dvije noge medvjed je podigao prednju negu u zrak te je izgledalo kao da maše publici. U kombinaciji, gledateljima je to izgledalo pomalo čudno zbog čega su proširili teoriju da se radi o maskiranom čovjeku, piše CNN.

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China's social media as a video showed the world's smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv