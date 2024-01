Otišla u Tursku na brazilsku operaciju: Obitelj u šoku - "Nemojte to raditi"

Demi Agogliji, 26, iz Salforda, Greater Manchester, navodno se pozlilo unatoč tome što su liječnici prvobitno proglasili njezinu operaciju prošlog četvrtka uspješnom.

26-godišnjakinja, koja je rodila sedmomjesečnog dječaka, prvo je rekla da se osjeća loše samo nekoliko sati prije nego što se trebala vratiti u Manchester. Mlada žena prebačena je na intenzivnu njegu, ali je u ponedjeljak proglašena mrtvom.

Majka je navodno odletjela u Tursku nakon što je već imala jednu operaciju.

Pročitajte i ovo Oglasio se Beroš Liječnici postavili novi ultimatum Vladi: "Idemo u štrajk ako ne ispunite naše zahtjeve"

Pročitajte i ovo Šteti malim trgovcima i radnicima Fokus o zabrani rada nedjeljom: "Neka Ustavni sud ukine taj diskriminatorni zakon"

Njezin shrvani brat Carl (37) rekao je da su je obitelj i partner pokušali razuvjeriti od ideje podizanja stražnjica jer su bili zabrinuti za njezinu sigurnost.

"Ako netko misli letjeti u Tursku na operaciju, rekao bih da to ne čini! Čak ni njezin dečko nije želio da to učini. Ali ona ima 26 godina i ima svoje mišljenje. Ni njezina mama nije htjela da ona to napravio", ispričao je brat. naglasio je da se čeka izvješće mrtvozornika.

"Imala je samo 26 godina; nije trebala umrijeti. Samo nemojte to raditi, veliki je rizik", poručio je, piše Daily Mail.

Pročitajte i ovo "Sačuvali obraz" "Nisam ja ničiji proxy": Vučić im nenajavljeno došao u posjet te poručio da su sačuvali bratstvo

To nije jedini ovakav slučaj. I Melissa Kerr (31) otputovala je u privatnu bolnicu u Istanbulu na zahvat, rekla je mrtvozornica Jacqueline Lake.