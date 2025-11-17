Lažni kapetan mjesecima letio Europom: Tisuće putnika možda letjelo s njime

Skandal koji je izbio u Avion Expressu, litavskoj zrakoplovnoj tvrtci, potresa europsku zrakoplovnu industriju. Pilot koji je mjesecima letio kao kapetan uopće nije bio kvalificiran za tu poziciju.

Portal aeroTELEGRAPH prvi je otkrio da je muškarac, koji je prethodno bio samo kopilot u Garudi Indonesia, letio kao zapovjednik zrakoplova zahvaljujući navodno krivotvorenim dokumentima.

Posebno zabrinjava činjenica da je on prevozio putnike. Riječ je o kompaniji koja svoje avione i posade iznajmljuje drugim prijevoznicima. Među njima je i Eurowings, dio Lufthansa grupe. To znači da su i putnici Eurowingsa mogli letjeti Europom s lažnim kapetanom.

Avion Express je potvrdio slučaj i poručio da je istraga u tijeku. Tvrtka je objavila da se pilotovi dokumenti ponovno provjeravaju, uz uključenost zrakoplovnih vlasti iz više zemalja. Tvrtka naglašava da je sama avionska dozvola bila valjana, ali postoji ozbiljna sumnja da je pilot lagao o svom iskustvu, posebno o satima kao kapetan.

Prema ranijim izjavama, muškarac je u kompaniju stigao s navodnih 10.000 sati naleta i dva desetljeća iskustva. No čim su se pojavile prve neprovjerene informacije da su ti podaci možda netočni, Avion Express je blokirao njegove letove i pokrenuo internu istragu. Pilot je uskoro podnio ostavku.

Eurowings je potvrdio da su za incident čuli tek tog jutra te da su odmah pokrenuli vlastitu sigurnosnu analizu.