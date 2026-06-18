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Donedavno je za njih je odabir poslova bio noćna mora, a sada dobivaju novu priliku: "Imaju posebne osobine..."

Piše DNEVNIK.hr, 19. lipnja 2026. @ 21:12 komentari
Virtualna edukacija za mlade u spektru autizma!
Virtualna edukacija za mlade u spektru autizma! Foto: Provjereno
Kako omogućiti posao djeci da sami zarade za život i budu samostalni!? Industrijsko - obrtnička škola Slavonski Brod doskočila je ovom problemu. Napravili su pilot projekt "Uključi me, ja to mogu" kako bi pomogli osobama s autizmom, odnosno njihovom usmjeravanju prema strukovnom obrazovanju.
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