Donedavno je za njih je odabir poslova bio noćna mora, a sada dobivaju novu priliku: "Imaju posebne osobine..."

Rafael ima 16 godina i ide u drugi razred srednje škole. Osoba je s autizmom, a volio bi, kaže, raditi na željeznici ili kao developer videoigrara.

"Naći ću se u nečemu. Samo treba znati što je najinteresantnije i najpovoljnije za mene", rako je reporterki Provjerenog Barbari Majstorović.

Virtualna edukacija za mlade u spektru autizma! Foto: Provjereno

Bivši učenik Matija, kao i Rafael osoba je u spektru autizma. Završio je školu za elektroničara i sada je u potrazi za poslom. Sve donedavno, za njih je odabir budućih poslova bio noćna mora, što je potvrdila i Rafaelova majka Irena.

"On konkretno nije baš od komunikacije i gužva i podražaji ga jako smetaju", rekla je.

Virtualna edukacija za mlade u spektru autizma! Foto: Provjereno

Koliko je teško osobama s autizmom izabrati posao koji ih zanima, otići na razgovor za taj posao, dobiti ga i zarađivati svoj kruh u životu potvrđuje i Iva Klarić koordinatorica udruge roditelja i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra te članova njihovih obitelji i skrbnika Plavi cvijet.

"Ono čemu zapravo mi stremimo je da naša djeca i nakon tog obrazovanja, nakon tog sustava, nađu svoje mjesto u društvu, a to će jedino kroz nekakav vid zaposlenja", kazala je Klarić.

Industrijsko obrtnička škola iz Slavonskog Broda doskočila je ovom problemu. Napravili su i pilot projekt "Uključi me, ja to mogu" kako bi pomogli osobama s autizmom odnosno njihovom usmjeravanju prema strukovnom obrazovanju na način da im se u virtualnom svijetu olakša izbor zanimanja, ali i samo zapošljavanje odnosno da uvježbaju sam razgovor s poslodavcem.

Virtualna edukacija za mlade u spektru autizma! Foto: Provjereno

Na ideju Zeleno-strukovno obrazovanje za osobe iz spektra autizma došli su nakon što su uvidjeli da više od polovice osoba koje imaju poteškoće iz spektra autizma nemaju mentalne poteškoće što znači da su sposobni da se obrazuju, osposobljavaju i idu na tržište rada.

Projekt je namjenjen i poslodavcima, zbog čega imaju i dogovorenu suradnju s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

"Oni ne znaju koje su mogućnosti autističnih osoba, ne prilagođavaju se tome i u biti gube na produktivnosti i na dodanoj vrijednosti. Autistične osobe imaju posebne osobine koje su u strukovnim zanimanjima vrlo važne, a to je recimo da mogu biti fokusirani, da su izuzetno precizni, da su izuzetno analitični", objasnio je Željko Habek, voditelj projekta i profesor u Industrijsko-obrtničkoj školi.

Partner projekta je i slavonskobrodska udruga Plavi cvijet.

Šesnaestogodišnji Rafael bio je jedan od polaznika ovog projekta kako bi na virtualan način isprobao poslove koji ga zanimaju. On je oduševljen projektom, baš kao i njegova mama Irena. Najveća joj je želja da se njezin sin završi školu i kasnije pronađe posao koji će raditi s veseljem.

"Pa to je zapravo njegova želja. Ja nekako gledam da ispoštujem njegove želje, ali i da smatram da je dovoljno funkcionalan da može danas sutra napraviti nešto sa svojim životom, da se tako izrazim. Da može biti uspješan vatrogasac, vozač ili lakirer u konačnici", govori.

Virtualna edukacija za mlade u spektru autizma! (Foto: Provjereno)

Sam projekt zapravo se sastoji od više dijelova - programa za cjeloživotno strukovno obrazovanje osoba s autizmom, programa za nastavnike i strukovne učitelje, kaže koordinatorica projekta i profesorica engleskog jezika i književnosti Edita Margeta.

Mala je ovo, ali zapravo velika priča o jednoj školi u Slavoniji. Ideja je krenula kao inicijativa za kvalitetnije školovanje učenika, a putem je prerasla u nove mogućnosti za mlade.

Virtualna edukacija za mlade u spektru autizma! Foto: Provjereno

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Barbare Majstorović.