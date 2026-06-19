Majka dječaku ubojici poslala poruku 2 minute prije masakra: Otkriveno što se sve događalo zlokobnog 3. svibnja i noć prije

Nakon ponovljenog suđenja roditeljima dječaka koji je 3. svibnja 2023. počinio masakr u Osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu, Viši sud iznio je dosad najdetaljniju rekonstrukciju zločina koji je trajao svega dvije minute i jednu sekundu.

Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović prilikom izricanja presude Vladimiru i Miljani K.opisao je događaje koji su prethodili jednom od najtežih zločina u novijoj povijesti Srbije.

Prema nalazima suda, dječak je dan prije masakra ostao sam u stanu nakon povratka iz etno-sela, prije dolaska roditelja i sestre. Nekoliko minuta nakon što ga je majka nazvala, postavio je stolicu ispred ormara u kojem se nalazilo vatreno oružje. Nadzorna kamera zabilježila je kako se smije i maše prema kameri prije nego što ju je onesposobio. Kasnije je izjavio da je preko kamere prebacio majicu.

Sud je utvrdio da je njegov otac u tom razdoblju koristio aplikaciju za nadzor kamera u stanu.

Dječak je iz ormara izvadio dva pištolja i ukupno 92 metka. Tijekom istrage rekao je kako je planirao iskoristiti svu raspoloživu municiju. Oružje je sakrio u ladicu radnog stola gdje ga je držao do jutra.

Tijekom noći pretraživao je različite internetske sadržaje, među kojima su bili Ministarstvo obrane Ukrajine, mobilni telefoni, tarifni paketi i druge teme. Između dva i tri sata ujutro izradio je nekoliko molotovljevih koktela koje je također sakrio u radni stol. Prema vlastitom iskazu, planirao ih je baciti na vrata učionice kako bi spriječio eventualnu intervenciju.

Fotografirao oružje

Nastavio je pretraživati internet tražeći informacije poput Srbija uvodi doživotne kazne. Posljednja internetska pretraga zabilježena je oko 5:30

Ujutro, oko 6:20, pretraživao je pojam Moj eDnevnik. Iako je bilo planirano da zajedno krenu od kuće oko osam sati, majka je napustila stan sa kćeri, dok je dječak ostao sam, piše Blic.

Prije odlaska fotografirao je arsenal koji je pripremio. Na tepih je posložio dva pištolja, spremnike i četiri molotovljeva koktela. U stanu je repetirao jedan od pištolja, nakon čega je oružje i streljivo spakirao u ruksak.

U 8:31 majka mu je poslala poruku: "Jesi li uspio stići na sat?"

Samo dvije minute kasnije ušao je u hodnik škole.

Školski zaštitar Dragan Vlahović otvorio mu je vrata i nekoliko minuta razgovarao s njim. Kada se okrenuo leđima, dječak je iz ruksaka izvukao pištolj i ispalio prvi hitac.

U holu škole ubijeni su zaštitar te učenice Ana Božović, Bojana Asović i Sofija Negić. Krećući se hodnikom, zamijenio je prvi spremnik i pucao prema učeniku koji je pokušavao pobjeći, no nije ga pogodio.

Potom je stigao do učionice povijesti u kojoj su se nalazila 23 učenika, nastavnica i student na praksi. Tijekom svjedočenja izjavio je da je pucao nasumično.

U učionici je ispalio najmanje 45 metaka, od kojih su 34 pogodila žrtve. Nakon pucnjave u prostoriji su pronađena dva spremnika i njegov ruksak u kojem su se nalazili pištolj, dodatni spremnik s deset metaka, molotovljevi kokteli, odjeća, kalkulator, selotejp i ravnalo.

Nakon masakra izašao je kroz prozor učionice. U školskom dvorištu odbacio je pištolj iz kojeg je prethodno ispalio sve metke. Kasnije je rekao da je to učinio kako bi zaštitio sebe.

Neko vrijeme sjedio je kraj stabla držeći se za glavu gledajući u jednom smjeru. Potom je pretrčao drugi dio dvorišta i nazvao policiju.

Tijekom poziva rekao je da je pucao, da je koristio očev pištolj i da je ozlijedio više osoba, ali da ne zna koga ni koliko njih. Za sebe je rekao da je psihopat, dodajući da mu to nitko nije rekao, već da se jednostavno tako osjećao. Policiji je također otkrio gdje je ostavio oružje.Nakon toga je uhićen.

Masakr u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar odnio je živote devetero učenika i školskog zaštitara te je ostao upamćen kao jedan od najtragičnijih događaja u povijesti Srbije. Sud je u četvrtak na ponovljenom suđenju osudio roditelje dječaka na zatvorske kazne.