Pjevala je bez hidžaba pred milijunima, a sada je čeka 74 udarca bičem: Svijet u šoku zbog presude iranskoj zvijezdi

Iranska pjevačica Parastoo Ahmadi i osam članova njezina produkcijskog tima osuđeni su na 74 udarca bičem nakon koncerta koji je 2024. godine uživo prenošen na njezinu kanalu na YouTubeu. Presuda je izazvala oštre reakcije organizacija za ljudska prava, koje upozoravaju na nastavak represije nad umjetnicima u Iranu.

Prema sudskim dokumentima, kazneni sud u pokrajini Qom izrekao je pjevačici i njezinim suradnicima kaznu bičevanja, dvogodišnju zabranu napuštanja zemlje te dvogodišnju zabranu bavljenja umjetničkim radom. Optuženi su za narušavanje javnog reda i širenje, kako su vlasti navele, vulgarnog i nemoralnog sadržaja putem interneta.

Iako iransko pravosuđe još nije službeno objavilo presudu, odvjetnici i organizacije za ljudska prava koji su imali uvid u dokumente tvrde da je riječ o još jednom primjeru obračuna s umjetnicima koji javno prkose pravilima Islamske Republike.

Ahmadi je u prosincu 2024. godine privukla pozornost međunarodne javnosti kada je bez hidžaba izvela domoljubnu pjesmu "Az Khoone Javanane Vatan" tijekom koncerta koji je uživo prenošen na internetu. Snimka je ubrzo postala viralna i prikupila milijune pregleda na YouTubeu, piše Guardian.

Nedugo nakon objave videa pjevačica i nekoliko glazbenika bili su pritvoreni, a kasnije su protiv njih pokrenuti sudski postupci zbog objavljivanja nastupa.

"Kazna od 74 udarca bičem samo zato što je pjevala i pojavila se bez hidžaba još je jedan podsjetnik da se stanje ljudskih prava u Iranu nije promijenilo", izjavila je Bahar Ghandehari iz Centra za ljudska prava u Iranu sa sjedištem u SAD-u.

Dodala je kako slučaj pokazuje duboki jaz između službenog predstavljanja Irana u svijetu i stvarnosti s kojom se suočavaju građani i umjetnici unutar zemlje.

Odvjetnik za ljudska prava Moein Khazaeli istaknuo je da za takvu kaznu ne postoji pravna osnova.

"Pjevanje, izvođenje glazbe te produkcija i distribucija glazbenih djela žena nisu kriminalizirani prema iranskom kaznenom zakonu. Takve aktivnosti ne mogu se razumno tumačiti kao proizvodnja ili distribucija opscenog sadržaja", rekao je. Upozorio je i da bičevanje predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.

"Brojne organizacije za ljudska prava smatraju da bičevanje nije legitiman oblik kažnjavanja, već oblik mučenja i nečovječnog postupanja", naglasio je.

Presuda je izazvala zabrinutost među iranskim umjetnicima, koji strahuju od dodatnog pooštravanja kulturne represije.

Iransko-britanska glumica Nazanin Boniadi poručila je da je slučaj dokaz kako se represivni aparat Islamske Republike nije promijenio.

"Osuda Parastoo Ahmadi na bičevanje zbog javnog pjevanja bez hidžaba oštar je podsjetnik da represivni mehanizam režima ostaje netaknut", rekla je.

Snažnu podršku pjevačici pružila je i iranska glumica Setareh Maleki, koja je bila prisiljena napustiti zemlju nakon sudjelovanja u filmu "Seed of the Sacred Fig", nominiranom za Oscara.

"Kada sam pogledala snimku njezina koncerta, ponovno se u meni probudio duh otpora. Danima sam iznova gledala video i osjećala neizmjeran ponos", rekla je Maleki za Guardian.

Dodala je kako je Ahmadi, svjesna svih mogućih posljedica, odbila odustati od svojeg prava da kao žena pjeva i bude slušana.

"Iranke nikada ne prestaju pružati otpor tiraniji. Za umjetnike koji odbijaju pristati na cenzuru svaki dan predstavlja čin otpora", zaključila je.