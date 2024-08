Palestinski napadač dvoje je ljudi ubio i dvoje ranio u napadu nožem na tri lokacije međusobno udaljene oko 500 metara u središnjem Izraelu u nedjelju, prije nego što ga je policija ustrijelila, priopćile su izraelske vlasti.

Footage from the Site of the Stabbing Attack in Holon, several Victims can be seen on the Ground. pic.twitter.com/SJVPRmGzGc