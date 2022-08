Rat u Ukrajini prijeti ozbiljnom energetskom krizom i ljudi strahuju da će na zimu sjediti u hladnim stanovima. Neki stoga stvaraju zalihe pri čemu ima onih koji bi htjeli da one budu ''besplatne''.

Što je drvo skuplje, to se više krade, upozorili su iz Udruženja vlasnika šuma (AGDW) iz Berlina.

Velike kompanije očekuju da im kradljivci odnesu 0,5 do dva posto prometa što znači nekoliko milijuna eura godišnje u cijeloj Njemačkoj, rekao za dpa glasnogovornik AGDW Jürgen Gaulke.



''Cijena solidnog metra drva za ogrjev u nekoliko mjeseci porasla je sa 60 do 70 eura na 100 do 200 eura'', upozorio je uz napomenu da ''to vrijedi samo ako uopće možete kupiti drva jer mnogi trgovci opskrbljuju samo stalne kupce''.



Posljednjih godina mnogi vlasnici su uglavnom krčili smreku zaraženu potkornjacima i ponuda drva za ogrjev je uopće opala, a tu je i rat u Ukrajini, koji prijeti ozbiljnom energetskom krizom.



''Ljudi strahuju da će na zimu sjediti u hladnim stanovima pa neki stvaraju zalihe. “Neki među njima, pak, žele besplatno napraviti te zalihe'', rekao je Gaulke. Naime, tema krađe drveta postala je bitno pitanje.

Zasad još nije riječ o masovnoj pojavi jer ljudi inače kradu manju količinu drveta, ali i to se mijenja. ''U nekoliko slučajeva, očigledno organizirane grupe su krale i po 15 kubnih metara drva, a to zahtjeva adekvatno vozilo, pa i dizalicu'', kazao je Gaulke.



Takve krađe nanose štetu u tisućama eura pa vlasnici sve češće posjede štite uređajima za elektronski nadzor, piše Fenix Magazin, poput GPS odašiljača i transpondera skrivenih na stablima: ''Ako možete locirati telefon, svakako možete da pratite i kuda ide stablo drveta''.