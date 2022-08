Rusi su objavili da je Gazprom smanjio proizvodnju i izvoz plina. Netko se već uhvatio kalkulatora i izračunao da će to cijenu u Europi povećati četiri puta. Zbog poskupljenja energenata, gradonačelnici hrvatskih gradova traže sastanak s Vladom. Više o energentima je za Dnevnik Nove TV pojasnio analitičar Igor Grozdanić.

Energetski analitičar Igor Grozdanić je rekao u Dnevniku Nove TV da treba umiriti građane kada se govori o valu poskupljenja energenata. "Nije baš tako katastrofalna situacija. Naši gradonačelnici su bili upozoreni još prošle godine da će doći do visokih cijena, međutim kod nas je tranzicija vrlo spora", kazao je Grozdanić.

Ističe da se cijene električne energije neće moći predvidjeti. "Bit će hirovite cijene, sve dok zelena tranzicija ne prevlada u fosilna goriva - dok solarij i vjetar ne izdominiraju. To traje, ali je problem što se tranzicija odvija nekih 20-25 godina. Ljudi od struke upozoravaju da mi uopće nismo koristili te solare", napominje Grozdanić te nas uspoređuje s Mariborom. "Grad je s okolicom imao više snage i kapaciteta u solarnim energentima od Hrvatske", dodaje.

Smiruje građane i kaže da se ne treba bojati ili stvarati paniku od nadolazeće zime. "Energije će biti, ali treba se spremiti za crne scenarije. Do prije godinu dana su energenti bili jeftini, a sada je otišlo u drugu realnost jer nismo kao zemlja i društvo cijenili cijene energenata. Osobno se pribojavam cijena električne energije i plina, ali nitko nema čarobnu kuglu", dodaje.

Najveći problem je, ističe, što smo u sušnoj godini. "Možda je najbolje da gradovi pokušaju riješiti zajedno s državnom energetsko siromaštvo. Imali smo popis stanovništva i moglo se vidjeti da netko tko živi sam u četverosobnom stanu ne može biti tako energetsko siromašan", kazao je Grozdanić te zaključio da nas očekuje izazovna i zanimljiva jesen.

U Zagrebu žele energetsku tranziciju, i to brzo: nove aplikacije Energetski atlas i Energetska obnova zgrada javne namjene alat su za to. No to se neće dogoditi preko noći i neće spriječiti snažan udar na financije grada zbog velikog rasta cijena struje i plina, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Neke škole, knjižnica i muzej dobili su izmeđi četiri i osam puta veći račun za energente, poskupjeli su do nelogičnih iznosa i bit će nam teško na jesen sve održavati", upozorava predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković obećava da neće povećavati usluge prema sugrađanima, kako u vrtiću tako i u javnim objektima, ali ni u javnom gradskom prijevozu. "S druge strane ćemo smanjiti direktna ulaganja u neke buduće investicije i držati se samo europskih fondova", rekao je Franković.

