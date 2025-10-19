Kolumbijski predsjednik optužio SAD: "Ubili ste ribara, čekamo objašnjenje"

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro optužio je SAD za ubojstvo nakon napada izvedenog u kolumbijskim teritorijalnim vodama u rujnu.

U objavi na društvenim mrežama, Gustavo Petro optužio je SAD za kršenje suvereniteta Kolumbije i ubojstvo kolumbijskog ribara.

"Kolumbijski brod je plutao i imao je uključen signal za pomoć zbog kvara motora kada je udaren. Čekamo objašnjenja američke vlade", objavio je na X-u.

Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales



El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar.



La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

Kasnije je dodao kako je SAD uništila obitelj ribara.

Por qué, me pregunto, un noticiero nacional no le importa que un misil estadounidense haya asesinado a un humilde pescador de Colombia en Santa Marta.



EEUU destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa.



EEUU, ha invadido el… https://t.co/2poEBQ123q — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

Ove objave dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak rekao da je SAD pogodio "podmornicu koja je prevozila drogu", usmrtivši dvije osobe.

Trump je na društvenim mrežama napisao da su dvije osobe ubijene u američkom napadu na brod, za koji je rekao da su američke obavještajne službe potvrdile da je "uglavnom pun fentanila i drugih ilegalnih narkotika".

Napad u četvrtak najmanje je šesti američki napad na brodove u Karipskom moru u posljednjih nekoliko tjedana. To je prvi put da su prijavljeni preživjeli, piše BBC.

Trump je branio tekuće napade na brodove, rekavši da je njihov cilj zaustavljanje protoka droge iz Latinske Amerike u SAD, ali njegova vlada nije pružila dokaze ili detalje o identitetu plovila ili osoba na brodu.

Stručnjaci za ljudska prava koje su imenovali UN opisali su američke napade kao "izvansudska pogubljenja".

Prema podacima koje je objavila američka administracija, najmanje 27 ljudi je poginulo u prethodnih pet napada na brodove u vodama kod Venezuele.

Trump je u petak na svojoj platformi Truth Social napisao da je podmornica koja je bila meta posljednjeg napada "izgrađena posebno za prijevoz ogromnih količina droge".

"Ovo nije bila nevina skupina ljudi. Ne poznajem previše ljudi koji imaju podmornice, a to je bio napad na podmornicu natovarenu drogom", rekao je, dodajući da nitko od američkih vojnika nije ozlijeđen.

Američki predsjednik je također rekao da će dvije osobe koje su preživjele biti vraćene u svoje zemlje podrijetla, Ekvador i Kolumbiju.

Prebačeni su na brod američke mornarice, rekao je izvor upoznat sa situacijom za CBS News, američkog partnera BBC-a.

Petro je potvrdio da je Kolumbija primila jednog od preživjelih napada, rekavši: "Drago nam je da je živ i da će biti procesuiran u skladu sa zakonima."

Posljednjih tjedana Trump je pojačao prijetnje vodstvu Venezuele zbog tvrdnji da zemlja šalje drogu u SAD. Venezuelski predsjednik Nicolás Maduro optužio je Trumpa da pokušava južnoameričku naciju učiniti "američkom kolonijom".

Trump je ranije novinarima rekao da je ovlastio CIA-u za provođenje tajnih operacija u Venezueli te da razmatra pokretanje napada na venezuelskom tlu.

Narko-podmornice postale su popularan način prijevoza droge jer mogu proći uglavnom neotkriveno i mogu se potopiti nakon isporuke. Često su domaće izrade i izrađene od stakloplastike i šperploče.

SAD, kao i druge obalne nacije, prethodno su presrele neke od ovih podmornica.