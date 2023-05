Užas u Americi - 14 ljudi je oslijepilo, a četvero umrlo zbog bakterije koja se povezuje s kapima za oči. Proizvođač je povukao sporne umjetne suze, no s obzirom na to da milijuni koriste kapi za oči, vijest je izazvala popriličnu zabrinutost. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica provjerila je jesu li te kapi bile i u hrvatskim ljekarnama.

Kapi za oči imena EzriCare bile su kobne za četvero ljudi. Preminuli su. 14 ih je oslijepilo. Svi su se zarazili bakterijom pseudomonas.

"Bakterija je agresivna i opasna. Nalazi se svuda oko nas u okolišu. Srećom, infekcije oka uzrokovane tom bakterijom nisu česte, ali se događaju", objašnjava Rašeljka Tadić, specijalistica oftalmologinja u KBC-u Sestre Milosrdnice.

Četvero ljudi kirurzi su morali ukloniti očne jabučice. Bol, iscjedak, zamućen vid - dosad je u Americi zabilježen 81 slučaj s nizom simptoma koje je prouzročila ova bakterija. Liječnica je objasnila kako izgleda oko koje napadne.

"Na početku bolesti se vidi upalni filtrat na samoj rožnici koji, kada se liječi i kada se uspješno izliječi s adekvatnom antibiotskom terapijom, ostavlja jedan ožiljak na rožnici koji ovisno o njegovoj lokaciji može značajno smetati vidu", navodi Tadić.

Bolest vrlo brzo napreduje, važno je brzo reagirati. Za osobe koje su preminule vjeruje se da su imale slabiji imunitet.

Hrvati mogu biti mirni

"Kapi nisu na našem tržištu, nema ih u Hrvatskoj. Nisu odobrene kod nas i, prema dostupnim informacijama, nisu dostupne ni u drugim zemljama EU-a, tako da je ovaj slučaj ograničen na američko tržište", kazala je Maja Bašić iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Proizvođač je povukao sporne umjetne suze. Izvješće inspekcije kaže da u pogonu u Indiji nije poštovao protokol za sprječavanje kontaminacije. U Hrvatskoj ovakvih, ekstremnih slučajeva nije bilo.

"Postoje ponekad povlačenja lijeka zbog neke kontaminacije, vrlo često je to bila i mikrobiološka, no nismo nikad imali ovakve fatalne slučajeve kao što je to bilo u Americi", rekla je predsjednica ljekarničke komore Ana Soldo.

Sporne kapi su bile bez konzervansa. A takvih kapi je na tržištu mnogo - od umjetnih suza do tekućina za leće. Stručnjaci kažu da nisu rizičnije.

"Ja bih rekla da nije veći rizik s obzirom da ta tehnologija, koja se primjenjuje, jamči sterilnost na sličan način u vremenskim rokovima kao što to rade konzervansi. Za sterilne pripravke vrlo je važno koristiti onoliko koliko je rok trajanja, kad istekne - jako je važno baciti ga", upozorava Soldo.

Ako imate običaj reći: "Evo ti moje kapi, uzmi", prestanite s tim. Pazite kako ih čuvate. A oni s lećama pogotovo trebaju biti oprezni.

"Da ta leća nikada ne dolazi u kontakt sa slatkom vodom, dakle nema ispiranja pod mlazom vode pa vraćanja u oko. I isto je važno da se ne kupaju u bazenima s njima, gdje mogu biti mikroorganizmi koji mogu dovesti do infekcija", kazala je Tadić.

I ovdje vrijedi ona poznata - perite ruke.

