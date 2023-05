U prosjeku svake godine dijagnosticira se više od 24 tisuće raznih zloćudnih bolesti u Hrvatskoj - najviše karcinoma pluća i dojke. Teško bolesni s neizvjesnim ishodom liječenja postaju lak plijen onima koji tuđu nesreću vide kao priliku za brzu zaradu. Kako to rade - time se bavio najnoviji Poziv Domagoja Mikića.

Za nju je to bila posljednja slamka spasa - bolest je iz dana u dan uzimala sve veći danak. Tada se pojavio on. Tvrdio je da tablete koje prodaje zaustavljaju rast tumora, širenje metastaza, da čine jednom riječju čuda. No zdravlje kod njega nije besplatno - čudotvorni lijek stoji 700 eura na mjesec. Ona danas nije s nama - a on se i dalje bogati na pričama o čudima koja ne postoje.

"Javio mi se gospodin, ako konzumiram njegov pripravak da će štitnjača ponovno narasti s obzirom da je moja štitnjača izvađena u cijelosti jer sam imala karcinom. Po njegovoj priči, trebala bi uzimait pripravak četiri do pet mjeseci kada će se vidjeti rezultati", ispričala je Verica Mešić iz Zagreba.

Cijena za tjednu dozu bila bi 40 eura. Identičan obrazac nudi se i na adresi imunoterapija.net. Usporavanje rasta tumora, zaustavljanje širenja metastaza samo je mali dio opisa.

Lažna slamka spasa - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić odlučio se i sam okrenuti broj. "Postoji nešto što vi možete ponuditi da se uspori širenje metastaza", pitao je.

"Da, da, trebalo bi uzeti ovaj japanski lijek, za imunoterapiju pacijenata oboljelih od karcinoma koji se zove ImunoFD. On digne prvu liniju karcinoma, a onda taj obrambeni mehanizam koji stanice prepozna, karcinom, metastaze i mikrometastaze i on ih zaustavlja i uništava. Znači moguće ih je i usporiti, a može ih i zaustaviti", glasio je odgovor s druge strane.

Te metastaze tvrdi prevarant trebali bi se povući nakon uzimanja lijeka.

"Treba dignut prvo liniju, treba dignuti da sam mehanizam mora to početati zaustavljati i uništavati. I onda kroz pet, šest dana tu otprilike u prosjeku, se počnu markeri spuštati dolje."

Osoba s druge strane telefona predstavlja se kao Denis. Pojašnjava i gdje je liječnica. "Ona je sada na bolovanju."

Kako nema doktorice - novinar glumi nezainteresiranost i nećka se oko kupovine. "Ma ja bi vam preporučio uzmite pa kad bude onda će se ona javiti", nagovara ga Denis.

Naručena je doza za mjesec dana. Već sljedeće jutro stiže i pošiljka. Cijena 5135 kuna, odnosno 684 eura. Prema dogovoru, novinar opet zove isti broj.

"Vi ste jučer uzeli ovu dozu. Ok, sada dajte pacijentu tri puta po dvije kapsule. Tri puta znači najbolje ujutro, popodne i predvečer, pola sata prije jela ili sat dva poslije jela da želudac nije aktivan i onda se brže i bolje apsorbira u organizam. Za trideset dana ćete vidjeti kako se markeri spuštaju dolje, znate", pojašnjava prodavač.

Tablete su odnesene na kliniku za farmakologiju KBC-a Zagreb. kod prof.dr.sc. Roberta Likića.

"Ovo je dodatak prehrani koji u sebi sadrži ekstrakt šitaki gljive vitamin C i selen", pojašnjava liječnik.

Nežalost to ne može zaustaviti metastaze. "Jednostavno po sadašnjim znanstvenim zaključcima ili spoznajama ovo ne bi imalo učinka na širenje malignih bolesti ili metastaza", kaže.

Dodacima prehrani bavi se i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

"U označavanju i u prezentiranju i u oglašavanju strogo je zabranjeno isticanje bilo kakve bolesti, bilo kakvih simptoma ili povezivanje s nekakvim izlječenjem jer se time potrošač dovodi u zabludu", kaže dr.sc. Lea Pollak s HZJZ-a.

Ekipa Nove TV otišla je i u Pazin posjetiti sjedištu tvrtke koja prodaje tablete.

"Evo na ovoj adresi, bi zapravo trebala se nalaziti tvrtka K. Istra, dakle nama je izdan račun Dubravica 2. Ništa, ovdje su zapravo prazne prostorije. Ovdje nema ničeg osim obojenih zidova", rekao je Mikić.

Lažna slamka spasa - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Uz tablu tvrtke Eurovita čiji je logo otisnut na našim tabletama vidljivo je da je upravo ta tvrtka koristila i novac EU fondova. Doznajemo kako iza tvrtke K.istra stoji Denis Ivančić. Njegovo ime povezuje se s još tri tvrtke - dvije su registrirane na lokaciji Dubravica 2. Eurovita plus, je pak registrirana na adresi Foškića 11. Mikić je otišao i na posljednju adresu. Međutim, tamo nema nikakve tvrtke i kako doznaje četiri godine.

Vlasnikovi roditelji, znaju otprilike što im sin radi. "On dela te tablete. Mi smo mu otac i mati. Samo nemojte ga u zatvor stavit", mole za sina.



Daju pak broj i dogovara se susret na koji se Denis odaziva. Tvrdi da se tablete proizvode u Sloveniji, a on ih samo distribuira. Nelogičnostima u odgovorima kraja nema.

Denis tvrdi da nikada nije rekao da tablete uklanjaju metastaze. Suočen s istinom kada mu Mikić kaže kako ima snimku njihova razgovora kreće neugodno izmotavanje.

Nakon susreta imunoterapija.net ekspresno je ugašena - pa je nakon nekoliko dana opet vraćena u funkciju. Zaključak liječnika više nego jasan.

"Medicina zasnovana na dokazima ne bi preporučila primjenu ovog preparata

Nadriječništvo se to zove. Znate"; kaže dr. Likić.

Tvrtka koja je prodala sporne tablete u 2021. uprihodila je gotovo dva milijuna kuna. Čiste dobiti imala je 295 tisuća kuna. Je li konačno vrijeme da se institucije trgnu i provjere kako je ovo moguće.

"Ne može usporiti širenje raka, a može biti toksično za novčanik"

U studiju se Mikiću pridružio profesor Stjepko Pleština iz Hrvatskog društva za internističku onkologiju.

"Ne može usporiti, ne može izliječiti zločudnu bolest, radi se o klasičnoj prevari kojom bi se trebali pozabaviti nadležni", jasno je poručio Pleština.

Zašto konzumacija ovakvih tableta može biti opasna?

"Može biti toksična za novčanik što je manje zlo, ali nekada, pogotovo u kombinaciji sa specifičnim onkološkim liječenjem može dovesti do značajnog oštećenja jetrene i bubrežne funkcije. Nekada mi ne znamo što bolesnik uzima. Nekada nam ne kažu. A nekada nam je teško procijeniti što su nuspojave tipične onkološke terapije, a što je posljedica nečega što je bolesnik uzimao", pojasnio je.

Sastojci koje ima ovaj lijek nažalost ne mogu imati funkciju koju najavljuje prevarant.

Stjepko Pleština, Hrvatsko društvo za internističku onkologiju (Foto: DNEVNIK.hr)

"Ne treba osuditi sve dodatke prehrani. Imaju oni svoje mjesto, uravnotežena prehrana je značajna, ali svakom bolesniku ću savjetovati da se prije savjetuje s liječnikom."

Od otrova s Kube, izmeta tibetanskog šišmiša, ovakve tablete nisu izuzetak. "Ovo je još blaga varijanta, ima još gorih varijanti. Ljudi u očaju i njihovi bližnji posežu za svačim", kaže Pleština.

O alternativnoj medicini ima jasan stav.

"Ja ne priznajem postojanje alternativne medicine. Medicina je zasnovana na dokazima, to onda nije alternativa, nego je medicina. Dakle postoji ono što djeluje, što ima veće koristi u odnosu na štetu i ono što to nije", kaže Pleština i također to opisuje jednsotavnom riječju: "Nadriliječništvo, što je kažnjivo djelo."

Njegov savjet svim pacijentima je da se savjetuju s onkologom, da kažu što konzumiraju, ako nešto konzumiraju i da vjeruju medicini koja je posebno na području onkologije napredovala posljednjih godina.

"Uvijek valja isticati da rak nije smrtna presuda, da neke stvari možemo izliječiti, neke ne, ali smo pretvorili rak u kroničnu bolest."

