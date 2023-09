VIDEO Putujuća tvrđava puna luksuza u stilu Jamesa Bonda: Zašto Kim Jong Un putuje oklopnim vlakom?

Poput Staljina prije njih, šefovi Sjeverne Koreje iz dinastije Kim oduvijek su izbjegavali zrakoplove kad god su mogli, smatrajući ih previše ranjivima.

Kim Jong Un nije iznimka u toj tradiciji koju je započeo njegov djed Kim Il Sung, a nastavio mu otac Kim Jong Un.

Kim Jong Un (Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS)

On je oklopnim vlakom otputovao u Peking 2018. na sastanak s kineskim predsjednikom i sljedeće godine u Hanoi na samit s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Putovanje koje je tada trajalo šezdesetak sati.

North Korea’s Supreme Leader Kim Jong Un has left Pyongyang on a special train in the late afternoon for a visit to Russia. pic.twitter.com/skQFRdQ4jc

Godine 2001. njegovu ocu trebala su čak 24 dana da dovrši kružno putovanje od Pjongjanga do Moskve, maraton na tračnicama dug 20.000 kilometara.

Ruski dužnosnik koji je bio pozvan u vlak, Konstantin Pulikovski, svjedočio je o luksuzu koji ondje vlada, o jastozima i francuskim vinima na stolovima.

Pročitajte i ovo Nižu se propusti Ispovijest zaposlenika zagrebačkog vrtića: "Dijete je dvaput slomilo nogu, a pokušali su sve zataškati". Otkriveni i novi problemi

Upravo je u svom vlaku Kim Il Sung umro od srčanog udara 2011., tijekom posjeta jednoj od sjevernokorejskih pokrajina.

Izrađen u Pjongjangu u nekoliko identičnih primjeraka, Kimov vlak je potpuno oklopljen, od prozora preko zidova do poda, što ga štiti od metaka i eksploziva.

Njegove karakteristike nisu ograničene samo na to, opremljen je i jurišnim oružjem i ima helikopter za izvanredne situacije.

Ali to ima i drugu stranu medalje, zbog težine vlak ne smije prijeći brzinu od 60 km/h.

Međutim, činjenica je da nudi neusporedivo veće sigurnosne uvjete od aviona, gdje su šanse za preživljavanje znatno manje u slučaju napada.

Također može lako promijeniti smjer u slučaju nepredviđenog događaja, a njegove je rute teže predvidjeti od avionskih.

Pročitajte i ovo Hoće li sniziti cijene? Sastanak s trgovcima: Konzum pristao na snižavanje cijena, Lidl ne želi komentirati susret s Filipovićem

Kako ništa ne bi prepustio slučaju, Kim Jong Un raspoređuje vojske uz prugu kad putuje.

Suprotno ocu, koji je imao pravu fobiju od letenja, Kim Jong Un tome nije nesklon.

Putin is set to meet with North Korean leader Kim Jong Un, whose luxury armored train appeared to have crossed into Russian territory.



Latest: https://t.co/F6yt7A4cww pic.twitter.com/eXz8gFL3MZ