VIDEO Spašen je zarobljeni speleolog: ''Ovo nije samo priča o spašavanju, već i svjedočanstvo o nevjerojatnom duhu i solidarnosti''

"Mark Dickey je izišao", objavila je Turska speleološka federacija dodajući da je operacija spašavanja uspješno završena.

Četrdesetogodišnji speleolog ostao je zarobljen u spilji nakon što je pretrpio krvarenje u trbušnoj šupljini prilikom istraživanja mreže spilja Morca u blizini grada Mersina, koje je provodila međunarodna skupina speleologa.

American caver, Mark Dickey, rescued from Southern Turkey's 1,000 meter deep cave. He stuck inside for several days after falling ill, was on an international exploration mission. Watch for more!#Turkey #Cave #MarkDickey #RescueOp pic.twitter.com/wnyTvNH9TD