Dramatični trenuci na istoku Ukrajine. Cijeli svijet čeka vijesti iz Mariupolja, gdje je prošao ruski ultimatum za predaju preostalih ukrajinskih vojnika. Ruski predsjednik Vladimir Putin u više medijskih istupa u razmaku od samo nekoliko sati prvo obećava mir u Donbasu, a onda se hvali testiranjem zastrašujućeg projektila.

Situaciju u Ukrajini analizirao je za Dnevnik Nove TV reporter Vibor Vlainić, koji je na virtualnoj karti pokazao najnovije stanje.

Crvenom bojom na karti označena su područja pod ruskim nadzorom. Ruska vojska svoja borbena djelovanja potpuno je usmjerila na istok zemlje.

Na istoku su malo drugačije označene proruske separatističke pokrajine Doneck i Luhansk koje su proglašene 2014. Uz taj pojas i jedna i druga strana još se od tada pripremaju za rat i Ukrajina je očekivala izravan ruski napad. Moskva je sada u drugoj fazi rata napade pokrenula iz više smjerova, kao da traži najslabiju točku za prodor.

U regiji Donbas ključan je Mariupolj. Pobunjenici su 2014. pokušali osvojiti taj grad, ali Ukrajinci su ga obranili. Sada je priča drugačija. Rusija je na korak do zauzimanja cijelog grada. U njemu je prije rata živjelo oko 450 tisuća ljudi. On je najveća luka na Azovskom moru i dok je bio mir, odavde se izvozio ukrajinski čelik i ugljen u ostatak svijeta.

Uz to, Mariupolj leži na glavnoj cesti koja povezuje Rusiju s poluotokom Krimom. Rusija je sada, čini se osigurala jedan široki kopneni koridor prema Krimu i Ukrajina tu nije uspjela izvršiti konkretniji protunapad, kao ni proboj prema Mariupolju jer je ovaj pojas preširok. Podsjetimo da je Vladimir Putin prije nekoliko godina ovdje otvorio golemi most kojim je uspostavio prvu prometnu vezu između Krima i Rusije, ali to mu očito nije bilo dovoljno.

