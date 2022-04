Nastavlja se stradavanje civila i 56. dana rata u Ukrajini. Postignut je dogovor evakuacijskih koridora iz Mariupolja, a Kina nastavlja podupirati Rusiju. Američki dužnosnici su rekli da zasad nemaju indikacija da će Rusija koristiti nuklearno oružje.

Istekao je rok za ultimatum koji je Rusija postavila preostalim ukrajinskim braniteljima Mariupolja.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel doputovao je u utorak u Ukrajinu.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, više od pet milijuna ljudi pobjeglo je iz Ukrajine od početka invazije.

Ruski čelnici oštro su reagirali na zabranu proruskih ratnih oznaka u bivšoj sovjetskoj republici Moldaviji.

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da su ruske vojne snage preko noći pogodile 1053 ukrajinska vojna objekta.

Izrael je potvrdio kako je spreman biti domaćin mogućem sastanku između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je Rusiji da će nastaviti povećavati "stratešku koordinaciju" s tom zemljom bez obzira na međunarodnu nestabilnost.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:50 Kako se ruski vojni gubici i dalje povećavaju, insajderi u Kremlju navodno dovode u pitanje odluku predsjednika Vladimira Putina da napadne Ukrajinu i upozoravaju na moguće korištenje nuklearnog oružja. >>Opširnije

15:40 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na Facebooku. Istaknuo je da nije pravedno da Ukrajina još uvijek mora pitati parnere za oružje.

"Nepravedno je da je Ukrajina još uvijek prisiljena pitati partnere što od oružja imaju skladišteno. Ako imaju oružje koje je Ukrajini potrebno ovdje i sada, ako imaju streljivo koje nam je potrebno ovdje i sada, njihova je moralna dužnost pomoći u zaštiti slobode. Pomozite spasiti živote tisuća Ukrajinaca", napisao je.

15:28 Obrambeni i sigurnosni analitičar Michael Clarke govorio je o najnovijim zbivanjima u Ukrajini dok ruske trupe nastavljaju svoju istočnu ofenzivu.

Rekao je da ruske snage pokušavaju proizvesti ravnu liniju od Harkiva do Mariupolja kako bi izolirali regije istočno od crte. Međutim, ukrajinske snage suprotstavljaju se ruskim komunikacijskim linijama oko Harkiva, što zauzvrat onemogućuje prolazak materijala do trupa Kremlja, piše Sky News.

Gledajući situaciju u Mariupolju, Clarke je rekao da su "u istini" Rusi već imali opkoljeni grad, ali se činilo da u čeličani Azovstal postoje tisuće ukrajinskih oružanih snaga koje se neće predati.

UN objavio zabrinjavajuće izvješće o izbjeglicama iz Ukrajine: Pogledajte koliko je ljudi napustilo svoje domove

"Sve dok se odbijaju predati, oni vežu ruske trupe koje bi inače išle na sjever kako bi pokušale izgraditi ovu liniju između Mariupolja i Harkiva", rekao je.

15:26 Rusija je bilateralnim diplomatskim kanalima upozorila Švedsku i Finsku o posljedicama pridruživanja NATO-u, rekla je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova.

"Izdali smo sva svoja upozorenja i javno i putem bilateralnih kanala. Oni znaju za to, neće se imati čemu čuditi, obaviješteni su do čega će to dovesti, rekla je, piše BBC.

Što se događalo ranije tijekom dana u Ukrajini pročitajte >>OVDJE.