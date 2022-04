Amsterdamska zračna luka Schiphol pozvala je u subotu putnike da se drže podalje pošto je štrajk zemaljskog osoblja na početku školskih praznika izazvao kaos u trećoj najprometnijoj zračnoj luci u Europi.

"Terminal je trenutno prepun...Schiphol poziva putnike da više ne dolaze u zračnu luku", priopćila je zračna luka malo prije podneva. "Jako nam je žao što to moramo učiniti, ali potrebno je zajamčiti sigurnost", rekao je glasnogovornik zračne luke Reutersu.

Policija je u subotu poslijepodne zatvorila izlaze na autocesti koji vode prema zračnoj luci jer su se redovi na gateovima protezali izvan zgrada zračne luke.

Putnicima se savjetovalo da se drže podalje do najmanje 15 sati po srednjoeuropskom vremenu, dok osoblje zračne luke radi na tome da što veći broj od tisuća frustriranih putnika ukrca na letove koji često kasne.

