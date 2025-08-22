Dodik u parlamentu tvrdi da je i dalje predsjednik: U govoru od sat vremena hvalio Karadžića i Mladića

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u petak se pojavio na sjednici entitetskog parlamenta u Banjoj Luci tvrdeći da je i dalje predsjednik iako je ostao bez mandata nakon što je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić tretirao je Dodika kao predsjednika entiteta uz konstataciju kako nije dobio odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) o smjeni pa mu je dopustio da govori gotovo sat vremena i zagovara svoju dosadašnju politiku.

Dodik se i sam za govornicom predstavio kao "predsjednik i predstavnik naroda" i tumačio kako ga se može smijeniti samo na referendumu ili ostavkom pa stoga ne priznaje odluku kojom mu je SIP oduzeo mandat.

U konfuznom govoru ponavljao je kako visoki predstavnici u BiH nemaju pravo donositi zakone, svađao se sa zastupnicima oporbe, hvalio se kako je on branio osuđene ratne zločince Radovana Karadžića i Ratka Mladića na Haaškom tribunalu i "spasio RS od od općeg raspada" kada je prvi put postao entitetskim premijerom 1998. godine, a potom stalno radio na njegovu jačanju.

Tvrdio je i kako je osoba povezana s oporbom ranije tijekom dana poslala lažnu dojavu o podmetnutoj bombi zbog čega je kasnila sjednica parlamenta.

Kazao je kako 30 godina Zapad vodi hibridni rat protiv RS a sebe je predstavio najvećom žrtvom te navodne urote.

"Vjerujem da smo sada došli do zida", kazao je ustvrdivši kako sada nakon što je on osuđen i smijenjen slijedi obračun i sa svim drugim političarima koji bi zastupali interese RS pa je pozvao da se stoga reafirmira pravo na samostalnost tog entiteta.

Rekao je da se "želi boriti ne a biti bijednik koji nekoga nešto moli" a kao kompromis oporbi je nudio da u RS-u bez SIP-a organiziraju izbore za predsjednika na kojima on ne bi bio kandidat.

Zastupnici stranaka koje čine vladajuću koaliciju predvođenu Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zdušno su branili Dodika dok su iz oporbe upozoravali kako je on svojim postupcima prouzročio situaciju u kojoj je pravomoćno osuđen i smijenjen.

"Vi ste taoci jednog čovjeka", poručio je vladajućima jedan od oporbenih čelnika Nebojša Vukanović iz Liste za pravdu i red dok je Ognjen Bodiroga iz Srpske demokratske stranke (SDS) istaknuo kako vladajući pokušavaju lažno poistovjetiti Dodikovu sudbinu s opstankom RS.

Vladajuća koalicija planira u parlamentu ishoditi odluku o raspisivanju referenduma na kojemu bi se odlučivalo o tome treba li prihvatiti sudsku presudu Dodiku i odluku SIP-a.

Parlament RS u petak je prihvatio ostavku entitetskog premijera Radovana Viškovića čime je pala cijela vlada pa bi sada trebao uslijediti izbor nove.

"Cijeneći da je RS poslije odluke SIP-a, Suda i Tužiteljstva BiH u najtežoj poziciji nakon rata i imajući u vidu da nam treba jedinstvo da bismo sačuvali RS, ja sam donio ovu odluku", kazao je Višković nakon čega je parlament glasovima vladajuće većine prihvatio ostavku.

Kada će biti izabrana nova vlada nejasno je jer do izbora novog predsjednika RS nitko ne može predložiti novog mandatara.