Povijesna odluka za Bliski istok: Očekuje se burna reakcija Izraela

Kriza gladi u Gazi nalazi se na prekretnici. Međunarodno tijelo odgovorno za praćenje svjetske gladi Integrated Food Security Phase Classification (IPC) prvi će put službeno proglasiti glad u Gazi.

Globalno priznati sustav za klasifikaciju ozbiljnosti nesigurnosti hrane i pothranjenosti korišten je samo četiri puta otkad je uspostavljen 2004., u Somaliji, Južnom Sudanu te prošle godine u Sudanu.

Da bi se proglasila glad, moraju biti ispunjena tri stroga kriterija: najmanje 20 posto kućanstava suočava se s ekstremnim nedostatkom hrane, najmanje 30 posto djece pati od akutne pothranjenosti i dvije osobe na svakih 10.000 umiru svaki dan zbog "potpune gladi".

IPC je prethodno upozorio da je glad neizbježna u dijelovima Gaze, a kako saznaje Telegraph, u petak će formalno proglasiti glad u "guvernoratu Gaze", koji obuhvaća grad Gazu, tri okolna grada i nekoliko izbjegličkih kampova, posljednjem preostalom većem naseljenom području Gaze i domu oko 500.000 ljudi.

Glad u Gazi Foto: Dnevnik Nove TV

"Nakon 22 mjeseca nemilosrdnog sukoba više od pola milijuna ljudi u pojasu Gaze suočava se s katastrofalnim uvjetima, koje karakteriziraju glad, siromaštvo i smrt", navodi se u brifingu IPC-a.

Predviđaju da će se glad proširiti na gubernije Deir Al-Balah i Khan Younis do kraja rujna. Dodatnih 1,07 milijuna ljudi – više od polovice stanovništva Gaze, već se suočava s "izvanrednim" razinama nesigurnosti opskrbe hranom, što je druga najviša razina na ljestvici.

Čeka se reakcija Izraela

Deklaracija će razbjesniti izraelsku vladu, koja je dosljedno negirala da u Gazi vlada glad i da je situacija u gradu Gazi kritična

Netanyahu je, unatoč izvještavanju medija, ustrajao na tome da je dopušten ulazak "stotina kamiona" te je rekao da ako Izrael provodi "politiku izgladnjivanja", onda "nitko u Gazi ne bi preživio nakon dvije godine rata".

"Jedini koji su namjerno izgladnjeni u Gazi su naši taoci", dodao je.

Jučer je objavio da je odobrio planove IDF-a za masovni napad na grad Gazu, unatoč međunarodnom i domaćem protivljenju. Naredio je pregovore o oslobađanju svih talaca i prekidu rata u Gazi "pod uvjetima prihvatljivim Izraelu". Ranije ovog tjedna izdane su naredbe za poziv 60.000 rezervista IDF-a uoči potpunog napada na grad.

Djeca u Gazi Foto: Afp

IPC, čijih 21 partnerskih organizacija uključuje Save the Children, Oxfam i UNICEF, predviđa da će se sigurnost hrane u Gazi nastaviti pogoršavati.

Od sredine kolovoza do kraja rujna, očekuje se da će se gotovo trećina stanovništva, odnosno 641.000 ljudi, suočiti s katastrofalnim uvjetima, dok će se broj ljudi u izvanrednim situacijama vjerojatno povećati na 1,14 milijuna.

Ovo je prvi put da je službeno potvrđena glad na Bliskom istoku, iako je regija povijesno patila od kriza gladi.

Ministarstvo zdravstva u Gazi, kojim upravlja Hamas, u četvrtak je priopćilo da je u Gazi dosad od gladi umrla 271 osoba, od kojih 112 djece. Više od polovice te brojke dogodilo se samo u posljednja tri tjedna. Prema podacima ministarstva, ukupan broj palestinskih žrtava u 22 mjeseca rata je 62.192.