U pucnjavi koja se dogodila u Kanadi najmanje je četvero ljudi ubijeno.

Do pucnjave je došlo u Frederictonu, u pokrajini New Brunswick na istoku Kanade.

Policija je građane pozvala da ne izlaze iz svojih domova i izbjegavaju područje Brooksidea, piše Sky News.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.