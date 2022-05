I dok se u Hrvatskoj o pobačaju ponovno raspravlja u kontekstu zakona koji je donesen davne 1978. godine, u američkoj javnosti velika prašina podigla se oko mogućeg poništavanja presude Vrhovnog suda iz 1973. godine. Riječ je o presudi Roe protiv Wadea, kojom je legaliziran pobačaj u cijeloj zemlji. Što to znači za SAD, ali i kakva je situacija s prijevremenim prekidom trudnoće u ostatku svijetu, analizirala je za Dnevnik Nove TV novinarka Jasmina Bojić.

U Sjedinjenim Američkim Državama već 49 godina na snazi je presuda Vrhovnog suda, poznata kao Roe protiv Wadea. U njoj stoji da vlasti u saveznim državama nemaju ovlasti zabraniti pobačaj, a da je ženino pravo na prijevremeni prekid trudnoće zaštićeno američkim ustavom.



Bude li presuda poništena, ustavno pravo na pobačaj bit će vraćeno saveznim vlastima. To znači da će 13 saveznih država odmah uvesti potpunu zabranu pobačaja. Još desetak država to će vjerojatno učiniti unutar nekoliko tjedana. Liberalniji dio SAD-a pobačaj neće zabraniti. Štoviše, neke su savezne države pravo na pobačaj pretočile u zakone, poput primjerice Kalifornije ili New Yorka. Druge su ga priznale putem sudskih presuda, poput Iowe ili Minnesote.

Ostatak svijeta

U ostatku svijeta prijevremeni prekid trudnoće potpuno je zabranjen u 16 zemalja. U njih 30-ak moguć je samo ako spašava život majke. I u Europskoj uniji postoji članica u kojoj je pobačaj potpuno zabranjen. Malta. Izuzetaka nema. Prekine li prije vremena trudnoću, žena na Malti može dobiti tri godine zatvora, a liječnik koji napravi zahvat četiri.



Do nedavno je jedan od najstrožih zakona o pobačaju na svijetu imala Irska. Tamo nije bilo moguće prekinuti trudnoću ni zbog incesta, silovanja ili malformacija ploda. Referendumom iz 2018. strogi zakon je izmijenjen te je pobačaj omogućen unutar prvih 12 tjedana trudnoće.

Idući tjedan u Saboru rasprava o Zakonu o pobačaju: "Prešućuje se puzajuća konzervativna revolucija..."

Biden stao na stranu pobornika prava na izbor: "Ovo je duboko moralno pitanje"



Puno se govorilo i o Poljskoj, u kojoj je početkom prošle godine na snagu stupila presuda Ustavnog suda, koja zabranjuje pobačaj zbog deformacija ploda. Prekid trudnoće moguć je samo u slučaju silovanja ili ako je ugrožen život ili zdravlje majke. Različita tumačenja dovela su do tragedije u studenom prošle godine. Veliki prosvjedi izbili su u Poljskoj nakon što je 30-godišnja žena umrla od septičkog šoka u 22. tjednu trudnoće. Liječnici su odbijali okončati trudnoću sve dok malformirani fetus nije sam umro, no tada je za ženu bilo prekasno. Utvrđeno je da je riječ o liječničkoj pogreški.

U kojem će smjeru krenuti Sjedinjene Države, bit će poznato do ljeta. Hoće li presuda Roe protiv Wadea ostati na snazi, šest konzervativnih i tri liberalna suca američkog Vrhovnog suda, odlučit će do kraja lipnja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr