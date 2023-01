Hrvati uhićeni u Zambiji zbog sumnje da su trgovali djecom još su u pritvoru. Preostalo im je regulirati boravište, a prema neslužbenim informacijama, i riješiti problem vize koju moraju platiti po 1000 dolara. Kamere Dnevnika Nove TV snimile su ih u zatvorskom dvorištu.

Osmero Hrvata uhićenih u Zambiji zbog sumnji da su trgovali djecom još uvijek je u zatvoru, a u utorak ujutro u zatvorskom dvorištu snimile su ih kamere Dnevnika Nove TV.

Korak su do slobode, ali pritvorenim Hrvatima ispunjenje zambijskih uvjeta ide sporije od očekivanog. Od njih se traži reguliranje boravišta i produljenje vize, koju svatko od njih mora platiti po 1000 dolara. Jamčevinu od po 1000 dolara su uplatili te su pronašli i 16 zambijskih državljana kao jamstvo.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak o toj temi nije želio razgovarati: "Nemamo još ništa", odgovorio je u hodu.

Možda je ministar mogao odgovoriti jesu li utvrdili može li se i kako zakonito posvojiti dijete iz Demokratske Republike Kongo. Nema odgovora ni na pitanje o osmero djece u toj državi po koje hrvatski posvojitelji još nisu otišli i ne zna se mogu li to učiniti. Posljednje neslužbene informacije bile su da sa zakonitim sudskim odlukama djeca mogu napustiti državu preko zračne luke Kinshasa, ali ne i cestovnim graničnim prijelazom sa Zambijom. Hrvatska ne može ni do četvero djece koja su oduzeta uhićenim hrvatskim državljanima.

"Djeca su smještena u instituciju socijalne skrbi. Dakle, oni su u zambijskoj ustanovi za smještaj maloljetne djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Zambijske vlasti, s obzirom na ove optužbe, smatraju da djeca nisu hrvatski državljani, bez obzira na to što imaju sve hrvatske papire", rekao je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Što će biti ključno u istrazi?

U Hrvatskoj još traje kriminalističko istraživanje, ali policija šuti o detaljima. Kriminalist Tonći Prodan reporterki Dnevnika Nove TV Josipi Krajinović rekao je da je istražiteljima ključno provjeriti podrijetlo djece, vjerodostojnost dokumenata, trag novca te je li bilo korupcije.

"Pretpostavljam da će se to istraživati u ovome pravosudnom postupku i da će to činiti policija, odnosno Interpol, jer i DR Kongo i Zambija su članice Interpola. Stoga će se tu zatražiti reakcija i istraživanje Interpola. To će biti ključno. S druge strane, pitanje je uloge hrvatskih državljana - jesu li ti ljudi došli dolje u dobroj vjeri?" rekao je Prodan.

Presudni će biti fizički dokazi.

"Dio podataka sigurno se nalazi u mobitelima ili drugim sredstvima komunikacije poput laptopa. Međutim, do puno podataka može se doći fizički, bez uređaja. Dakle, može se saznati način komunikacije, učestalost komunikacije, cijela mreža ljudi s kojima je određena osoba koja se istražuje komunicirala jer su telekomunikacijski operateri dužni čuvati te podatke", objasnio je Prodan

Sudski postupak u Zambiji traje, a iduće je ročište u ponedjeljak.

