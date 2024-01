Monstruma Fritzla sele iz posebne ustanove: "Samo što nije zaplakao"

Austrijski sud u četvrtak je naredio prebacivanje 88-godišnjeg incestuoznog silovatelja Josefa Fritzla s psihijatrijskog zatvorskog odjela u običan zatvor, rekla je njegova odvjetnica nakon saslušanja.

Monstrum Fritzl, kako su ga nazvali nakon otkrića da je svoju kćer zatočio i silovao 24 godine tijekom kojih je rodila sedmero djece, promijenio je svoje ime koje nije poznato javnosti.

U zatvoru za mentalne bolesnike boravio je od presude 2009. za incest, silovanja, porobljavanje i ubojstvo iz nehaja novorođenog sina u tamnici koju je tajno izgradio ispod svoje kuće.

Njegova odvjetnica Astrid Wagner je nakon saslušanja u gradiću Krems an der Donau, nedaleko od Beča, rekla da Fritzl na sudu "samo što nije zaplakao" te da je ponovio da je to što je učinio "bilo strašno" i da bi želio da to može poništiti.

Prema psihijatrijskoj procjeni, Fritzl, koji pati od demencije, ali je mogao pratiti sudsku raspravu, više ne predstavlja prijetnju da počini isti zlodjelo.

Njegova odvjetnica Wagner objašnjava da će mu to omogućiti da možda izađe iz zatvora i bude slobodan čovjek. Potvrdila je da će taj zahtjev podnijeti sljedeće godine.