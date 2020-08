Ususret predsjedničkim izborima u SAD-u, Joe Biden, kandidat demokrata, u utorak je objavio ime kandidatkinje za potpredsjednicu - bit će to kalifornijska senatorica Kamala Harris.

Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden predstavio je danas kandidatkinju za potpredsjednicu - prvi će se put u utrci za to mjesto naći Afroamerikanka, kalifornijska senatorica Kamala Harris, javlja CNN.

"Velika mi je čast objaviti da sam odabrao Kamalu Harris", tvitao je Biden. Harris je nazvao "neustrašivim borcem za male ljude".

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.