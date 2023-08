Vodi se velika bitka protiv pošasti koja prijeti još jednoj slavonskoj županiji. Lijeka za tu bolest - nema

Virus je već ušao u dvije slavonske županije i na čak 444 gospodarstva sve su se svinje morale usmrtiti. Kada bi virus ušao u Osječko-baranjsku županiju, koja je najveći proizvođač svinjskoga mesa u Hrvatskoj i to u udjelu od čak 35% ukupne proizvodnje, to bi bila gospodarska katastrofa od koje bi se teško mogli oporaviti.

Do prije nekoliko dana svinje su trčale po Antunovom svinjcu u Đurićima kraj Gunje. No trčanje je postajalo sve sporije, svinje sve umornije. Testiranje je pokazalo, dvije su pozitivne na afričku svinjsku kugu. Sve su svinje, po naredbi, morale biti usmrćene. Antun Golubović se predstavlja: "Uzgajivač slavonske crne svinje sam bio donedavno. Sad sam svinjogojac na odmoru."

Jer prazan svinjac morat će gledati cijelu godinu iako će sve mjesečne poreze morati plaćati. Ovdje je svinjogojstvo - zabranjeno.

"3. kolovoza je došlo do eutanazije 93 svinje, od toga je bilo 20 rasplodnih grla. Bojao sam se kako ću to i psihički podnijeti i sve, ali evo, na kraju sam morao biti prisutan i samoj toj eutanaziji tako da sam imao taj dan baš pakao", rekao je Golubović.

Ista pravila vrijede i u Belgiji, Njemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj. U Hrvatskoj za usmrćene svinje država je osigurala 5 milijuna eura odštete, ali kako je riječ o čak 444 gospodarstva i 9000 usmrćenih svinja, svinjogojci se pitaju - hoće li to biti dovoljno.

"Sredstva, ako ne budu dovoljna, mi ćemo naći način da ih povećamo kako bi se gospodarstvo zadržalo. Prva je zadaća suzbiti bolest. Riječ je o jednoj od ekonomski najopasnijih bolesti", poručila je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Virus je već ušao u dvije slavonske županije. Sada se vodi bitka za spas Osječko-baranjske, jer tamo je proizvodnja najveća, 35 posto. Policijske patrole zaustavljaju vozila. Zabranjen je svaki prijevoz živih svinja jer taj se virus širi nevjerojatnom brzinom.

"Afrička svinjska kuga nije opasna po ljude, ali predstavlja ogroman gospodarski problem. Jer svinja zaražena tim virusom sigurno će umrijeti od bolesti, dakle mortalitet je stopostotan. Ono što dodatno predstavlja problem je što lijeka za tu bolest nema, vakcina - ne postoji", donosi reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

I županijska vlast upalila je crveni alarm. Educiraju se svinjogojci, šalju se letci kako se zaštititi od bolesti, ali šalju se itekako ozbiljne poruke ministarstvu.

"Problem je već sada preveliki. Prvenstveno za svinjogojce, ali ne samo za svinjogojce nego za cijelu Hrvatsku i budućnost svinjogojstva u Hrvatskoj. Tako da, mora se naći model kako tim ljudima pomoći da nastave dalje sa proizvodnjom, sa uzgojem i kako da izvrše distribuciju tog mesa na tržište. To je vrhunsko meso, to je meso prve kvalitete, to je meso koje je zdravo i koje se godinama konzumira ovdje. Mi ćemo na kraju opet spasti na uvoz iz Danske i Rumunjske", istaknuo je Ivan Anušić, osječko-baranjski župan.

Za 444 virusom zaražena gospodarstva već prijeti bankrot i ključ u bravu.

"Ja sam sada bez stoke izgubljen čovjek. Ja bih se prekjučer, 4. kolovoza bi se ja nastavio baviti svinjogojstvom samo da postoji mogućnost. Gledajte, to radim cijeli život. To sam radio ja, to je radio moj otac, to je radio moj djed. Stočar se ne postaje preko noći. Stočar se rađa. Ili jesi, ili nisi", napomenuo je Golubović.

Pa nije nemoguć scenarij da uvozimo svinje iz Danske, a da naši svinjogojci svoju sreću, posao i život potraže - upravo tamo.

