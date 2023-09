Mislila je da se ugrizla tijekom večere, no jedva je izvukla živu glavu: "Jezik mi je pocrnio, spominjali su amputaciju"

Nakon što se vratila kući s večere s prijateljima Caitlin Alsop (27) počeo je boljeti jezik. Pomislila je da se ugrizla, no za nekoliko sati toliko je naotekao da je sve teže disala. Otišla je u bolnicu gdje su liječnici pomislili da ima alergijsku reakciju i dali joj lijekove za to, no stanje joj se ubrzano pogoršavalo i počela je gubiti svijest, a imala je i vrućicu. U danima prije toga ništa nije naslućivalo da bi mogla završiti u bolnici. Nije osjećala nikakvu bol, samo malaksalost, ali liječnik opće prakse zaključio je da je vjerojatno prehlada.

U bolnici joj se stanje ubrzano pogoršavalo.

"Koža mi je postala crvena i plava i počela se guliti. Moja mama kaže da sam izgledala kao mikrovalna pećnica koja gori iznutra. I onda mi je jezik pocrnio. Liječnici su spominjali i amputaciju. Pokušavali su shvatiti što se događa", ispričala je Caitlin koja je agoniju proživjela prije četiri godine.

Kaže kako je njezino stanje neko vrijeme bilo potpuni misterij dok jedan od anesteziologa nije rekao: "Ne znamo što je, ali mogla bi biti Ludwigova Angina". To je rijetka infekcija čeljusti koju je uzrokovao zaglavljeni umnjak koji se upalio i na kraju uzrokovao sepsu.

"To je bio samo moj zub! Umnjak mi je utjecao na cijelu čeljust i zbog toga sam gotovo umrla", kazala je 27-godišnja Australka koju su liječnici morali staviti umjetnu u komu kako bi joj spasili život, piše News.com.au.

"Morali su me staviti na aparate za održavanje života kako bi mi sačuvali kisik i osigurali da mi organi ne otkažu", dodala je Caitlin.

"Kao da sam se ponovno rodila"

Kad se probudila iz kome, kaže da nikad nije bila zahvalnija što je živa i što je dobila drugu šansu za život.

"Ne mogu to opisati. Osjećaj da mogu ponovno disati, ponovno vidjeti, čuti. Ponovno sam se osjećala kao dijete. Kao da sam se ponovno rodila", kaže Alsop koja sada želi skrenuti pažnju javnosti na opasnosti sepse i kako se tiho može ušuljati u ljudske živote.

Sepsa je često po život opasna komplikacija infekcije. Sepsa se pojavljuje kada kemikalije, koje su u tijelo ispuštene kako bi se borile protiv infekcije uzrokuju toliki pad tlaka da dolazi do nedostatne oksigenacije tkiva.